Бизарно: Дјечаку (16) изнад ока растао зуб, љекари у шоку

Аутор:АТВ редакција
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Необичан медицински случај шеснаестогодишњака из Индије изненадио је љекаре, који су током прегледа открили потпуно развијен очњак у горњем дијелу очне шупљине.
Младић је око мјесец дана имао безболну отеклину на лијевом горњем капку, а помоћ је потражио тек када су кроз кожу почеле да избијају двије тврде, бјелкасте израслине.
Преглед у болници „Аравинд Еyе Хоспитал“ у индијском граду Мадураију показао је да није ријеч о обичној промјени на кожи. Снимање компјутеризованом томографијом (ЦТ) открило је потпуно развијен зуб смјештен између капка и обрве.
Љекари су утврдили да је ријеч о такозваном ектопичном зубу, односно зубу који се развија изван уобичајеног положаја у зубном луку.
A 16-year-old boy, in India, has presented with the world’s first case of a tooth growing from an eye.
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Овакви случајеви изузетно су ријетки. Зуби се најчешће појављују на неуобичајеним мјестима у носној шупљини или у подручју иза јагодичне кости, али је у овом случају зуб пронађен у горњем дијелу очне шупљине.
Према љекарима који су описали овај случај, колико је познато, ријеч је о првом документованом случају ектопичног зуба на тој локацији.
Тачан узрок ове необичне појаве није утврђен. Развој зуба сложен је процес који се одвија током развоја организма, а поремећаји у том процесу могу довести до тога да се зубно ткиво формира на неуобичајеном мјесту.
У другим случајевима, ектопични зуби повезују се с развојним неправилностима, повредама, одређеним генетским факторима или промјенама у околном ткиву.
Међутим, тинејџер није имао познату историју повреда, а љекари нису успјели да утврде шта је изазвало овај необичан случај.
Након што су снимци потврдили дијагнозу, љекари су хируршким захватом уклонили зуб. Операција је била успјешна, а преглед уклоњене структуре потврдио је да је ријеч о потпуно развијеном очњаку.
Срећом, младић није осјећао бол, а снимање није показало присуство других ектопичних зуба.
Ипак, стручњаци упозоравају да зуби који расту на неуобичајеним мјестима понекад могу да изазову инфекције, цисте или притисак на околне структуре.
Због тога је важно утврдити њихов тачан положај и процијенити да ли је потребно хируршко уклањање, преноси Дневник.хр.
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