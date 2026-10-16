''Чоколадна терапија'': Истраживање показало да чоколада помаже у смиривању кашља

Аутор:АТВ редакција
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Истраживање Британског националног здравственог сервиса показало је да чоколада помаже у смиривању хроничног кашља.
У истраживању је учествовало 300 Британаца с израженим проблемом сухог, надраживог кашља, а лијечени су горким алкалоидом из какаоа – теобромином.
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Лијечење је трајало 14 дана. Дневна доза теобромина којој су били подвргнути пацијенти износила је 1.000 мг, а резултати су показали смањење кашља код 60 посто пацијената.
У другој студији, коју је спровео Национални институт за срце и плућа откривено је да теобромин блокира дејство сензора у мозгу који подстичу кашаљ. Блокирање сензорних нерава зауставља рефлекс кашља.
Осим у чоколади, теобромин се налази и у другим прехрамбеним производима који садрже какао, те у листићима чаја. Количина теобромина у какао праху варира од два до 10 посто.
Количина теобромина на 100 г тамне, незаслађене чоколаде износи око 1.600 мг, на 100 г тамне, заслађене чоколаде око 500 мг, а у млијечној чоколади само око 200 мг.
Теобромин се у модерној медицини користи од почетка 20. вијека, а користи се и за снижавање крвног притиска.
Осим теобромина, чоколада је и важан извор фитохемикалија, антиоксиданаса и полифенола који имају низ позитивних утицаја на здравље човјека.
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Но, ипак чоколада није трајно рјешење, будући да постоји велика вјероватноћа да се кашаљ врати након престанка “чоколадне терапије”.
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