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Тешка несрећа у Бањалуци: Погинуо пјешак, потпуно обустављен саобраћај

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16.10.2026 07:52

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Полицијско возило паркирани испред Градске управе Бањалука
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Јутрос је у Бањалуци дошло до саобраћајне несреће у којој је погинуо пјешак, сазнаје АТВ.

Из ПУ Бањалука саопштено је да је несрећа пријављена јутрос око 06:10 часова.

"У улици Војводе Уроша Дреновића у Бањалуци догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало путничко возило и пјешак", саопштено је из ПУ Бањалука.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Бањалука

Погинуо пјешак

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