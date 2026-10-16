Тешка несрећа у Бањалуци: Погинуо пјешак, потпуно обустављен саобраћај

Аутор:АТВ редакција
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Јутрос је у Бањалуци дошло до саобраћајне несреће у којој је погинуо пјешак, сазнаје АТВ.
Из ПУ Бањалука саопштено је да је несрећа пријављена јутрос око 06:10 часова.
"У улици Војводе Уроша Дреновића у Бањалуци догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало путничко возило и пјешак", саопштено је из ПУ Бањалука.
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У току је увиђај на лицу мјеста којим руководи дежурни тужилац ОЈТ Бањалука.
На наведеној дионици пута је тотална обустава саобраћаја.
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