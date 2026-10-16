Тешка несрећа у БиХ: Страдало дијете након пада са аутомобила?

Аутор:АТВ редакција
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Синоћ се у мјесту Дрветине код Бугојна догодила трагична несрећа у којој је живот изгубило дијете.
Према незваничним информацијама Црне Хронике, малољетна особа је изгубила живот када је група људи гурала аутомобил.
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Малољетник је у том тренутку сједио на гепеку аутомобила, након чега је, под још неутврђеним околностима, пао с возила и задобио повреде опасне по живот.
Припадници Полицијске станице Бугојно обавили су увиђај, а више званичних информација биће познато накнадно.
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