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Тешка несрећа у БиХ: Страдало дијете након пада са аутомобила?

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16.10.2026 07:20

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Синоћ се у мјесту Дрветине код Бугојна догодила трагична несрећа у којој је живот изгубило дијете.

Према незваничним информацијама Црне Хронике, малољетна особа је изгубила живот када је група људи гурала аутомобил.

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Малољетник је у том тренутку сједио на гепеку аутомобила, након чега је, под још неутврђеним околностима, пао с возила и задобио повреде опасне по живот.

Припадници Полицијске станице Бугојно обавили су увиђај, а више званичних информација биће познато накнадно.

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Тагови :

Бугојно

Саобраћајна несрећа

погинуло дијете

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