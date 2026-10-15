Службеник Суда БиХ осуђен на 23 мјесеца затвора због проневјере 196.000 КМ

Аутор:Огњен Матавуљ
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Суд БиХ осудио је Сеада Бублина, некадашњег службеника тог суда, на јединствену казну од 23 мјесеца затвора јер је из судског депоа присвојио 196.729 марака.
Бублин је оглашен кривим за проневјеру у служби и фалсификовање исправе.
”Оптужени Бублин је дужан да у корист Суда БиХ, односно буџета БиХ, на име накнаде имовинске штете проузроковане извршењем кривично дјела исплати износ од 196.729,59 КМ, а који новчани износ је већ уплаћен у корист ЈРТ Трезор БиХ”, саопштио је Суд БиХ.
Бублину је у изречену казну урачунато вријеме проведено у притвору. Рјешењем суда притвор му је продужен до упућивања оптуженог на издржавање казне затвора или до нове одлуке суда.
Према пресуди Бублин је од почетка 2024. до 14. априла 2026. године радећи као референт специјалиста за извршење кривичних санкција и евиденцију привремено одузетих предмета Кривичног одјељења Суда БиХ, из више предмета незаконито присвајао новац у укупном износу од 196.729 КМ.
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