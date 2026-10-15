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На њиви у Сребреници узгајали марихуану: Подигнута оптужница против Орашанина и Митровића

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15.10.2026 11:46

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Плантажа 2020, заплијењена конопља
Фото: МУП РС

Окружно јавно тужилаштво у Бијељини подигло је оптужницу против Симе Орашанина (41) и Банета Митровића (31) из Сребренице због узгоја марихуане на плантажи која је откривена 2020. године.

Обојици је на терет стављено кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом. Према оптужници Орашанин и Митровић су од јануара до 30. септембра 2020. године на њиви, непознатог власника, у мјесту Радошевићи код Сребренице узгајали марихуану.

”Оптужени су засадили и узгојили 80 стабљика конопље, висине од 90 до 220 центиметара. Засад су више пута обилазили и прихрањивали од 27. јула до 30. септембра. Када су 1. октобра дошли на парцелу и уочили полицијске службенике ПС Сребреница дали су се у бјекство”, наводи се у оптужници.

Додаје се да је током увићаја полиција пронашла 80 стабљика конопље, засађених у 16 редова, бруто масе од око 140 килограма. Вјештачењем конопље је утврђено присуство ТХЦ-а.

Одузета индијска конопља
Одузета индијска конопља
МУП РС

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Тагови :

марихуана

индијска конопља

Сребреница

Оптужница

Симо Орашанин

Бане Митровић

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