Фицо: Нема више поклона Кијеву

Аутор:АТВ редакција
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Братислава одбија да учествује у новом великом пакету финансијске помоћи Кијеву који Украјина никада неће вратити, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.
"Словачка неће учествовати у овом механизму. То нису кредити, већ поклони. Украјина никада неће вратити ниједан дио тог новца", нагласио је Фицо.
Он је рекао да ЕУ сада разматра нови кредит, истичући да Словачка неће спречавати друге чланице Уније да обезбиједе додатна средства, али ће за себе тражити изузеће.
Словачки премијер је напоменуо да се постојећи пакет кредита ЕУ од 90 милијарди евра већ показао недовољним. Тај износ био је намијењен покривању потреба Украјине за ову и сљедећу годину, при чему је 60 милијарди евра предвиђено за војне потребе, а 30 милијарди за буџетску подршку.
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Словачка је током Фицовог мандата остала скептична према помоћи Украјини и настојањима те земље да се придружи НАТО-у.
Влада Словачке блокирала је испоруке оружја из државних залиха и досљедно позива на мировне преговоре, преноси Срна.
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