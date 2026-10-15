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Полиција у Њемачкој заплијенила робота, сексуално напао д‌јевојчицу

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15.10.2026 09:06

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Ова фотографија од недјеље, 11. октобра 2026. године, коју је доставила полиција у Келну, приказује робота заплијењеног као доказ у Келну.
Фото: Cologne Police via AP / Tanjug

Њемачка полиција покренула је истрагу након што је робот, којим су управљала двојица младића, наводно сексуално узнемиравао шеснаестогодишњу д‌јевојчицу у Келну.

Инцидент се догодио у нед‌јељу, 11. октобра, касно увече, испред ресторана брзе хране у овом граду на западу Њемачке.

Према саопштењу полиције, робот висок око 120 центиметара пришао је д‌јевојчици с леђа, додиривао је по задњици и изводио сексуално сугестивне покрете.

Д‌јевојчица се у том тренутку налазила у друштву двије пријатељице, старе 17 и 18 година.

Младићи снимали инцидент и преносили га уживо

Како преноси Си-ен-ен, полиција сумња да су роботом управљали његов шеснаестогодишњи власник и његов деветнаестогодишњи пријатељ.

Њих двојица су, према наводима истражилаца, снимали догађај и преносили га уживо на друштвеним мрежама.

Полиција је убрзо стигла на мјесто догађаја и пронашла осумњичене младиће.

Робот је затечен у пртљажнику аутомобила, након чега је заплијењен као доказ.

Одузети су и мобилни телефони осумњичених.

Да ли је робот био програмиран за напад?

Истражиоци сада покушавају да утврде да ли су покрети робота били унапријед програмирани или су њиме младићи непосредно управљали током инцидента.

На интернету се појавио и видео-снимак робота који носи бијели прслук, златни ланац и сунчане наочаре.

На снимку се види како прилази женама на улици и изводи сексуално сугестивне покрете.

Полиција истражује околности инцидента и евентуалну кривичну одговорност особа које су управљале уређајем.

случај је отворио питање одговорности за поступке робота којима управљају људи, посебно када се такви уређаји користе за узнемиравање других особа, преносе Независне новине.

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Тагови :

Робот

Њемачка

инцидент

сексуално узнемиравање

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