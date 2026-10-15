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Обилне кише и поплаве у Истанбулу: Затворене школе, грађани позвани да не излазе

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15.10.2026 07:22

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Поплаве у Инстамбулу
Фото: Screenshot / X

Обилне падавине изазвале су поплаве широм највећег града у Турској, а власти власти у Истанбулу затвориле су у школе, послале поједине раднике јавних служби на принудни одмор и позвале грађане да остану код куће.

Канцеларија гувернера саопштила је да ће настава бити обустављена на један дан данас, док ће државни службеници са инвалидитетом и мајке са малом дјецом бити пуштени на одсуство.

Гувернер је савјетовао становнике да остану код куће осим ако путовање није апсолутно неопходно, а људима који живе у сутеренским и подрумским становима препоручено је да проведу ноћ на неком другом мјесту.

Обилне кише су поплавиле куће и пословне објекте и потопиле путеве и подвожњаке, а возила су остала заробљена, што је изазвало саобраћајни хаос у граду од око 16 милиона становника, али нема извјештаја о повријеђенима.

У једном округу, пролазници су спасили жену коју је бујица носила низ улицу, а ватрогасци су спасили још једну особу која је била заробљена у поплављеном подруму, преноси АП.

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Тагови :

Поплаве

Поплаве у Истанбулу

Турска

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