Обилне кише и поплаве у Истанбулу: Затворене школе, грађани позвани да не излазе

Аутор:АТВ редакција
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Обилне падавине изазвале су поплаве широм највећег града у Турској, а власти власти у Истанбулу затвориле су у школе, послале поједине раднике јавних служби на принудни одмор и позвале грађане да остану код куће.
Канцеларија гувернера саопштила је да ће настава бити обустављена на један дан данас, док ће државни службеници са инвалидитетом и мајке са малом дјецом бити пуштени на одсуство.
Гувернер је савјетовао становнике да остану код куће осим ако путовање није апсолутно неопходно, а људима који живе у сутеренским и подрумским становима препоручено је да проведу ноћ на неком другом мјесту.
Vadi İstanbul otoparkında suyun seviyesi git gide yükseliyor.
#yağmur #istanbul https://t.co/HR3efpTQaB— Hava Analiz (@FahrenheitAltun) October 14, 2026
Обилне кише су поплавиле куће и пословне објекте и потопиле путеве и подвожњаке, а возила су остала заробљена, што је изазвало саобраћајни хаос у граду од око 16 милиона становника, али нема извјештаја о повријеђенима.
У једном округу, пролазници су спасили жену коју је бујица носила низ улицу, а ватрогасци су спасили још једну особу која је била заробљена у поплављеном подруму, преноси АП.
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