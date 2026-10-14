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Крећу промјене из Њемачке: Покрајина усвојила резолуцију којом се тражи укидање санкција Русији

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14.10.2026 22:24

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Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.
Фото: pexels/Claudia Solano

Парламент њемачке покрајине Саксонија-Анхалт усвојио је резолуцију којом се позива на хитно укидање економских санкција Русији и обуставу војне и сваке финансијске подршке Украјини која превазилази оквире хуманитарне помоћи.

Резолуцијом, која је усвојена на приједлог Алтернативе за Њемачку /АфД/ и Савеза Сара Вагенкнехт - за разум и праведност, тражи се подршка преласку Украјине на неутрални статус у оквиру успостављања дугорочног безбједносног поретка.

Усвојени документ обавезује регионалне власти да у Бундесрату, дому који представља њемачке савезне покрајине, покрену одговарајућу мировну иницијативу.

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Говорећи на сједници, копредсједавајући посланичке групе АФД Улрих Зигмунд нагласио је да је ово прва мировна иницијатива покренута у неком од њемачких покрајинских парламената, те да је досадашња политика довела само до погоршања економске ситуације у Њемачкој.

Зигмунд је оштро критиковао владајуће странке, напомињући да је Берлин од почетка сукоба издвојио око 28 милијарди евра за помоћ украјинским избјеглицама и 23 милијарде евра за војну помоћ Кијеву, чиме је та средства ускратио сопственим грађанима.

Он је навео и да намјерава да се у децембру кандидује за премијера покрајине, преноси Срна.

Вршилац дужности премијера Саксоније-Анхалта Свен Шулце из Хришћанско-демократске уније осудио је ову резолуцију, наводећи да покрајински парламент нема надлежност над спољном политиком и да нема начина да утиче на постизање мира.

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Тагови :

санкције

Русија

Њемачка

АфД

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