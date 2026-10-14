Каква лудница у Риму! Рома имала 3:1, Реал направио преокрет

Аутор:АТВ редакција
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Какву лудницу је режирао Жозе Мурињо. До 83. минута екипа Реал Мадрида је губила 3:1 од Роме, а онда тактички потез и увођење Карлос Еспија мијења ситуацију на терену, а краљевски клуб за седам минута постиже три гола и прави преокрет за 3:4.
Рома је одлично отворила утакмицу и већ у првим минутима створила неколико прилика. До предности је стигла у 20. минуту, када је Мартен де Рон шутирао са ивице казненог простора, а лопта је након одбитка промијенила смјер и преварила Тиба Куртоу.
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Ипак, славље домаћих навијача није дуго трајало. Само пет минута касније Килијан Мбапе је шутирао са дистанце, лопта је закачила једног играча и завршила у мрежи немоћног Пјерлуиђија Голинија за 1:1.
До одласка на одмор обје екипе имале су прилике, али се резултат није мијењао.
Наставак је донио праву драму. Рома је у 51. минуту поново повела поготком Донијела Малена, чији је ударац из казненог простора промијенио смјер након одбитка и завршио у мрежи.
Само шест минута касније исти играч поново је затресао мрежу Реала. Погодак је првобитно поништен због офсајда, али је након провјере видео-технологијом признат, па је Рома повела са великих 3:1.
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Чинило се да домаћин сигурно корача ка побједи, али је онда услиједила завршница за памћење.
Мурињо је у 78. минуту направио потез који се показао пресудним. Умјесто Јана Диомандеа на терен је послао Карлоса Еспија, а млади фудбалер убрзо је постао један од главних јунака утакмице.
Еспи је у 83. минуту затресао мрежу Роме, али му је погодак поништен због офсајда. Међутим, само минут касније поново се нашао на правом мјесту, покупио одбијену лопту и снажним ударцем смањио на 3:2.
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Био је то сигнал за потпуни напад Мадриђана.
Већ у 85. минуту Арда Гулер је извео корнер, а Ендрик био највиши у скоку и ударцем главом поравнао резултат на 3:3.
Реал се ту није зауставио.
У 90. минуту Гулер је поново извео корнер, лопта је прошла кроз гужву у казненом простору, а Антонио Ридигер је закуцао у мрежу за потпуни преокрет и вођство од 4:3.
Рома, која је само неколико минута раније била надомак побједе, остала је без бодова, док је Реал захваљујући фантастичној завршници стигао до великог тријумфа.
Посебне заслуге припадају Мурињовим резервистима Еспију и Ендрику, који су головима у размаку од само једног минута потпуно промијенили ток утакмице.
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