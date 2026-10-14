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Каква лудница у Риму! Рома имала 3:1, Реал направио преокрет

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14.10.2026 22:59

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Ендрик, десно, из Реал Мадрида, постиже трећи гол за свој тим током утакмице отварања Лиге шампиона између Роме и Реал Мадрида у Риму, у сриједу, 14. октобра 2026.
Фото: Tanjug/AP/Alessandra Tarantino

Какву лудницу је режирао Жозе Мурињо. До 83. минута екипа Реал Мадрида је губила 3:1 од Роме, а онда тактички потез и увођење Карлос Еспија мијења ситуацију на терену, а краљевски клуб за седам минута постиже три гола и прави преокрет за 3:4.

Рома је одлично отворила утакмицу и већ у првим минутима створила неколико прилика. До предности је стигла у 20. минуту, када је Мартен де Рон шутирао са ивице казненог простора, а лопта је након одбитка промијенила смјер и преварила Тиба Куртоу.

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Ипак, славље домаћих навијача није дуго трајало. Само пет минута касније Килијан Мбапе је шутирао са дистанце, лопта је закачила једног играча и завршила у мрежи немоћног Пјерлуиђија Голинија за 1:1.

До одласка на одмор обје екипе имале су прилике, али се резултат није мијењао.

Наставак је донио праву драму. Рома је у 51. минуту поново повела поготком Донијела Малена, чији је ударац из казненог простора промијенио смјер након одбитка и завршио у мрежи.

Донијел Мален
Донијел Мален
Tanjug/AP/LaPresse/Alfredo Falcone

Само шест минута касније исти играч поново је затресао мрежу Реала. Погодак је првобитно поништен због офсајда, али је након провјере видео-технологијом признат, па је Рома повела са великих 3:1.

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Чинило се да домаћин сигурно корача ка побједи, али је онда услиједила завршница за памћење.

Мурињо је у 78. минуту направио потез који се показао пресудним. Умјесто Јана Диомандеа на терен је послао Карлоса Еспија, а млади фудбалер убрзо је постао један од главних јунака утакмице.

Еспи је у 83. минуту затресао мрежу Роме, али му је погодак поништен због офсајда. Међутим, само минут касније поново се нашао на правом мјесту, покупио одбијену лопту и снажним ударцем смањио на 3:2.

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Био је то сигнал за потпуни напад Мадриђана.

Већ у 85. минуту Арда Гулер је извео корнер, а Ендрик био највиши у скоку и ударцем главом поравнао резултат на 3:3.

Реал се ту није зауставио.

У 90. минуту Гулер је поново извео корнер, лопта је прошла кроз гужву у казненом простору, а Антонио Ридигер је закуцао у мрежу за потпуни преокрет и вођство од 4:3.

Рома, која је само неколико минута раније била надомак побједе, остала је без бодова, док је Реал захваљујући фантастичној завршници стигао до великог тријумфа.

Посебне заслуге припадају Мурињовим резервистима Еспију и Ендрику, који су головима у размаку од само једног минута потпуно промијенили ток утакмице.

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Тагови :

Лига шампиона

Реал Мадрид

Жозе Мурињо

Рома

Фудбал

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