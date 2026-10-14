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Девет голова у Линцу: Ливерпул славио у голеади, Баркола постигао хет-трик

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14.10.2026 20:41

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Бредли Баркола слави гол Ливерпула у Лиги шампиона против ЛАСК-а, 14. октобра 2026. године
Фото: Tanjug/AP/Denes Erdos

Лудо вече у Линцу. Ливерпул је постигао шест голова против аустријског ЛАСК-а, а домаћини су одговорили са три. Бредли Баркола је уписао хет-трик и већ у првом полувремену осигурао побједу Ливерпула.

Ливерпул је од самог почетка наметнуо свој ритам, а до предности је стигао у 22. минуту. Константинос Цимикас је извео корнер, а Роналд Араухо био највиши у скоку и главом затресао мрежу домаћина.

Само два минута касније Баркола је, на асистенцију Луиса Кумаса, удвостручио предност гостију.

Енглески тим наставио је да ствара прилике, а у 33. минуту Рајан Гравенберх погодио је стативу. Ипак, трећи погодак стигао је у 37. минуту, када се Баркола други пут уписао у стријелце и поставио коначних 0:3 на полувремену.

Ни наставак утакмице није донио предах за одбрану ЛАСК-а. Већ у 51. минуту Џереми Фримпонг је, послије центаршута Цимикаса, ударцем главом повисио на 4:0.

Домаћи су први погодак постигли у 63. минуту преко Роберта Љубичића, којем је асистирао Иван Дибанго.

Међутим, само три минута касније Баркола је искористио додавање Фримпонга и постигао свој трећи гол на утакмици, чиме је комплетирао хет-трик.

Ливерпул је до шестог поготка стигао у 72. минуту, када је Луис Кумас погодио на асистенцију Фримпонга.

Иако је у том тренутку било јасно да ће гости однијети побједу, ЛАСК није одустајао. Флоријан Флекер је у 74. минуту смањио на 2:6, да би само три минута касније, послије асистенције Дибанга, поново затресао мрежу Алисона за коначних 3:6.

До краја сусрета обје екипе имале су још неколико прилика, али промјене резултата није било.

Утакмицу у Линцу пратило је 18.910 гледалаца, који су имали прилику да виде чак девет погодака.

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Тагови :

Ливерпул

Бредли Баркола

ЛАСК

Фудбал

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