АТВ у Атини: Борац сања подвиг против Панатинаикоса

Аутор:АТВ редакција
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Пред фудбалерима Борца је нови наступ у Лиги конференција и гостовање Панатинаикосу. Црвено плави су допутовали у Атину ријешени да покажу своје знање и свој квалитет и да, уколико им се пружи прилика направе подвиг против "зелених".
Панатинаикос јесте фаворит, али су црвено-плани током својих европских утакмица показали да знају да се носе са великим клубовима.
"Пут није био лаган, момци су ово заслужили. Сутра прва утакмица и нека уживају у њој. У првим утакмицама нико не зна гдје који у форми и Европи и најбитније да уживају и дају свој максимум.
Они су сигурно под притиском и навијача и јавности, изгубили су градски дерби против Олимпијакоса. Сигурно ће кренути офанзивно и ми морамо чврсто у одбрани и тражити наше шансе према напријед", рекао је за АТВ Звјездан Мисимовић, предсједник ФК Борац.
И тренер црвено-плавих свјестан је квалитета противника, али вјерује у своју екипу.
"Велики дио играча је имао прилику да игра са Панатинаикосом, али је Панатинаикос опет уложио и да је доста квалитетнија екипа него она што је била у Бањалуци. Свјесни смо јачине противника, али вјерујемо у свој квалитет што смо показали и кроз квалификације", рекао је Винко Мариновић.
"Утакмица са респектабилним противником увијек су за нас играче посебно и не треба посебна мотивација. Они су одлична екипа гдје примају мало голова, и одбрана им је боља страна, али и ми имамо своје шансе", рекао је Лука Јуричић,
Борац ће са трибина имати и подршку својих навијача који су дошли у Атину, а утакмица почине у 18:45.
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