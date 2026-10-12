Ракетна узбуна у Ријаду: Роналдо и саиграчи чекали почетак утакмице, спикер смиривао навијаче

Аутор:АТВ редакција
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Утакмица другог кола Азијске лиге шампиона између Ал Насра и узбекистанског Нефчија из Фергане није почела у предвиђено вријеме због безбједносне узбуне у Ријаду, главном граду Саудијске Арабије.
Како је на друштвеној мрежи Икс (X) објавио профил АктуСПЛ (ActuSPL), који прати саудијски фудбал, спикер на стадиону Ал Авал парк обратио се навијачима и позвао их да остану мирни.
"Драги гледаоци, због узбуне коју је издала Цивилна заштита, молимо вас да останете мирни и безбједни на својим мјестима. Нема разлога за бригу и утакмица ће се наставити за неколико минута", поручено је са разгласа.
Саудијски лист Ал Ријадија, како преноси Гол (Goal), објавио је да се планирани почетак утакмице поклопио са безбједносним дешавањима у Ријаду.
Портпарол коалиционих снага саопштио је да је пресретнута и уништена балистичка ракета коју су Хути испалили према Ријаду. Навијачи су у том тренутку већ били на стадиону.
🚨Le match entre Al Nassr et Neftchi Ferghana 🇺🇿 en phase de groupes de ligue des champions asiatique a été retardé en raison d’une alerte !
🎤 Le speaker du stade a annoncé :
« Chers spectateurs, en raison d’une alerte signalée par la Protection civile, nous vous prions de rester calmes et de demeurer en sécurité à vos places.
Il n’y a rien d’inquiétant et le match reprendra dans quelques minutes, inchaAllah. » https://t.co/sMBjO1idxZ— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 12, 2026
Фудбалери Ал Насра, предвођени Кристијаном Роналдом, касније су се вратили на терен како би наставили загријавање. Утакмица је почела у 22.15 часова по саудијском, односно у 21.15 по нашем времену.
Одржавање овог сусрета било је упитно и раније због погоршане безбједносне ситуације.
Како је писао The National (Нешенел), у нападу Хута на међународни аеродром Краљ Халид у Ријаду у суботу је погинуло најмање 12 особа, док је 309 рањено.
Био је то трећи напад на овај аеродром током исте седмице.
Према истом извору, гостујући тим допутовао је у Ријад чартер летом прије напада на аеродром, а са екипом је стигло и око 100 навијача.
Ал Наср је у овај сусрет ушао након убједљивог пораза од Ал Аина резултатом 4:0 у првом колу, док је Нефчи у првом колу савладао Ал Куву Ал Џавију резултатом 1:0.
(Кликс)
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