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Ракетна узбуна у Ријаду: Роналдо и саиграчи чекали почетак утакмице, спикер смиривао навијаче

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12.10.2026 21:58

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Ракетна узбуна у Ријаду: Роналдо и саиграчи чекали почетак утакмице, спикер смиривао навијаче
Фото: X

Утакмица другог кола Азијске лиге шампиона између Ал Насра и узбекистанског Нефчија из Фергане није почела у предвиђено вријеме због безбједносне узбуне у Ријаду, главном граду Саудијске Арабије.

Како је на друштвеној мрежи Икс (X) објавио профил АктуСПЛ (ActuSPL), који прати саудијски фудбал, спикер на стадиону Ал Авал парк обратио се навијачима и позвао их да остану мирни.

"Драги гледаоци, због узбуне коју је издала Цивилна заштита, молимо вас да останете мирни и безбједни на својим мјестима. Нема разлога за бригу и утакмица ће се наставити за неколико минута", поручено је са разгласа.

Саудијски лист Ал Ријадија, како преноси Гол (Goal), објавио је да се планирани почетак утакмице поклопио са безбједносним дешавањима у Ријаду.

Портпарол коалиционих снага саопштио је да је пресретнута и уништена балистичка ракета коју су Хути испалили према Ријаду. Навијачи су у том тренутку већ били на стадиону.

Фудбалери Ал Насра, предвођени Кристијаном Роналдом, касније су се вратили на терен како би наставили загријавање. Утакмица је почела у 22.15 часова по саудијском, односно у 21.15 по нашем времену.

У нападу на аеродром погинуло најмање 12 особа

Одржавање овог сусрета било је упитно и раније због погоршане безбједносне ситуације.

Како је писао The National (Нешенел), у нападу Хута на међународни аеродром Краљ Халид у Ријаду у суботу је погинуло најмање 12 особа, док је 309 рањено.

Био је то трећи напад на овај аеродром током исте седмице.

Према истом извору, гостујући тим допутовао је у Ријад чартер летом прије напада на аеродром, а са екипом је стигло и око 100 навијача.

Ал Наср је у овај сусрет ушао након убједљивог пораза од Ал Аина резултатом 4:0 у првом колу, док је Нефчи у првом колу савладао Ал Куву Ал Џавију резултатом 1:0.

(Кликс)

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Тагови :

Саудијска Арабија

Al Nasr

Узбуна

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