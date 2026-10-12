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Бака Прасе открио праву истину о раскиду са Миленом

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12.10.2026 22:39

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Бака Прасе открио праву истину о раскиду са Миленом
Фото: Printscreen/Instagram

Јутјубер Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, вратио се снимању након што се на одређено вријеме потпуно повукао из јавности послије раскида са дјевојком Миленом Стаменковић.

Током преноса уживо изненадио је пратиоце емотивним обраћањем, у којем је проговорио о разлозима свог повлачења и прекида везе.

Како је навео, претходних мјесеци добијао је пријетње, због чега је закључио да више није безбједно да Милена остане са њим. Због тога је са њом обавио разговор и одлучио да је пошаље кући.

„Угрожен ми је живот и добијам пријетње и Милени сам, док смо били заједно, рекао сљедеће: 'Слушај ме овако сада, ти идеш кући и враћаш се када ти ја то кажем, зато што сада није безбједно да будеш ту'“, започео је Бака Прасе.

Ево шта му је Милена тада рекла

Илић је потом открио шта му је бивша дјевојка одговорила у том тренутку, истичући да га њене ријечи и данас доводе до суза.

„Гледај овако, знам да није безбједно и да си угрожен и да сам потенцијално и ја угрожена, али ја остајем са тобом до краја“, открио је Бака Прасе шта му је Милена говорила прије раскида.

Ипак, јутјубер је нагласио да безбједносне пријетње нису биле главни разлог коначног прекида њихове емотивне везе.

„Ево, расплакаћу се. Поента је да са њом нисам раскинуо због тога, већ се накупило пуно неких приватних ствари, а Милену су генерално ти коментари баш погађали у главу“, објаснио је Богдан.

Опроштајно путовање у Италију

Многи пратиоци су њихов недавни одлазак у Италију тумачили као доказ да је дошло до помирења. Међутим, Богдан је открио да је путовање заправо било њихов заједнички опроштај.

„Овај сада одлазак у Италију нам је био опроштајни пут, јер је тамо све почело и јер се нисмо растали у лошим односима, већ као двије сломљене и тужне особе које се и даље воле“, написао је Богдан.

Током путовања обоје су пролазили кроз изузетно тешке тренутке, свјесни да се њихова заједничка прича приводи крају.

(Блиц)

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Тагови :

Бака Прасе

Бака Прасе и Милена

раскид везе

јутјубер

путовање

Италија

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