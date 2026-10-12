"Замало сам умро": Глумац открио да је једва преживио рутински захват

Аутор:АТВ редакција
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Холивудски глумац Џејмс Макавој открио је да је замало изгубио живот након компликација током медицинског захвата, када су му љекари пробушили плућа током биопсије.
Само неколико мјесеци касније, након вишенедељног опоравка, чекале су га напорне физичке припреме за улогу Звери у филму "Глас", због које је морао значајно да повећа мишићну масу.
Глумац, познат по улогама у филмовима "Сплит" и "Глас", о драматичном искуству говорио је гостујући у подкасту "Armchair Expert", гдје је описао како су здравствени проблеми умало угрозили његов живот и каријеру.
Здравствени проблеми почели су када су љекари на снимку његових плућа уочили сумњиву сенку. Како би утврдили да ли је ријеч о канцерогеном обољењу, одлучили су да ураде биопсију, али је током захвата дошло до озбиљних компликација.
"Током претраге су ми пробушили плућа јер су на снимку видјели неку сенку. Хтјели су да ураде биопсију како би провјерили да ли имам рак. Срећом, није био рак, али захват је пошао по злу и замало сам умро", испричао је Макавој.
Два дана након интервенције вратио се кући, вјерујући да је најгоре прошло. Међутим, убрзо је услиједило ново погоршање.
"Два дана касније био сам код куће и једне ноћи, док сам лежао у кревету, плућа су ми једноставно колабирала. Био сам потпуно сам. Било је сулудо", присјетио се глумац.
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Због компликација поново је завршио у болници, гдје је провео двије до три недјеље. Љекари су покушавали различитим методама да санирају проблем, али без успеха, због чега је на крају била неопходна нова операција.
"На крају су ми рекли: 'Мораћемо да вас оперишемо. Отворићемо вас, испрати све посебном отопином и очистити плућа'", испричао је Макавој.
Упркос озбиљним здравственим компликацијама, глумац је морао релативно брзо да се врати пословним обавезама. Најприје га је чекало снимање филма из серијала "X-Мен", у којем је тумачио професора Чарлса Ксавијера, а потом је имао свега четири до пет месеци да се припреми за филм "Глас".
Овог пута од њега се очекивала знатно захтевнија физичка трансформација. У филму "Сплит" његова мишићава грађа била је мање уочљива, док је у наставку, "Гласу", већи дио времена проводио као Звер, и то у сценама сниманим на отвореном.
"У 'Гласу' сам, за разлику од 'Сплита', већину времена био Звер, и то напољу, усред дана. Нема студијског освјетљења које може да ти помогне да изгледаш боље, па сам знао да морам озбиљно да се потрудим", објаснио је глумац.
Како би што прије постигао жељене резултате, ангажовао је личног тренера Магнуса Лигдбера, за ког је у шали рекао да изгледа попут Викинга. Тренер је допутовао у Монтреал, гдје је Макавој снимао "X-Мен", и осмислио му посебан режим исхране и вежбања.
Опоравак је, међутим, захтијевао стрпљење. Током прве четири недјеље након изласка из болнице Макавој није смио да се излаже већим физичким напорима.
"Могао сам да ходам, али нисам смио да трчим, возим бицикл нити да радим било шта слично", рекао је глумац.
Упркос ограничењима, свакодневно је одлазио на снимање и проводио дуге сате на сету као професор Ксавијер. Тек када је почео да враћа снагу и покретљивост, постепено је уводио интензивније тренинге.
Уз помоћ тренера успио је да у релативно кратком периоду повећа мишићну масу и припреми се за физички захтевну улогу Звери.
Макавој је признао да му се интензивно вјежбање толико допало да је у једном тренутку постао готово опсједнут тренинзима и мишићавим изгледом који је постигао.
Такав начин живота задржао је неко вријеме, али је 2024. године добио улогу за коју му изразито мишићава грађа више није одговарала, па је одлучио да промијени режим тренинга.
Његово искуство показује колико физичке трансформације за филмске улоге могу да буду захтјевне, посебно када се одвијају непосредно након озбиљних здравствених проблема, преноси б92.
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