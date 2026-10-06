Пронађено беживотно тијело познатог глумца

Аутор:АТВ редакција
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Амерички глумац Роберт Келкер-Кели преминуо је у суботу у свом дому у Мисурију.
Полиција из Сент Питерса интервенисала је 3. октобра, нешто послије 20 часова, након пријаве да се у једној кући налази мушкарац без свијести који не показује знакове живота.
Када су полицајци и екипе хитне помоћи стигли на лице мјеста, глумцу није било помоћи, преноси ТМЗ.
Према доступним информацијама, Келкер-Кели је претходно осјетио бол у грудима, након чега је изгубио свијест и престао да дише.
Надлежни су након интервенције саопштили да истрага није указала на околности које би упућивале на насилну смрт. Оно што је затечено на мјесту догађаја, према наводима надлежних, одговарало је здравственом инциденту.
Детаљи о тачном узроку смрти за сада нису објављени.
Роберт Келкер-Кели највећу популарност стекао је улогом Боа Брејдија у култној сапуници „Days of Our Lives“, у којој је играо од 1992. до 1995. године и појавио се у готово 600 епизода. Прије тога наступао је у серији „Another World“, док је током 2000-их остварио запажену улогу и у серији „General Hospital“.
Глумац је својевремено говорио и о исцрпљујућем темпу рада на сету, који је, како је истицао, остављао посљедице у виду хроничног умора. Према његовим ријечима, екипа је радила око 90 сати недјељно, док су дневно снимали једну до двије епизоде са више од 120 страница дијалога.
Келкер-Кели је тада испричао да је устајао већ у три ујутру како би отишао у теретану, након чега би на сету проводио вријеме од шест ујутру па све до касних вечерњих сати. Описујући тадашњи ритам, рекао је да су их „радом тјерали до смрти“.
Његову каријеру пратили су и наводи некадашњих колега о проблемима иза камера. Глумица Лиза Рина, његова партнерка из серије „Days of Our Lives“, изнијела је у својим мемоарима оптужбе на његов рачун.
Рина га је описала као „највећег насилника у Холивуду“, наводећи да је током заједничког рада, према њеним тврдњама, испољавао вербално злостављање, пасивну агресију и манипулативно понашање.
Ове тврдње изнијете су у њеним мемоарима и представљају њену верзију догађаја.
Келкер-Кели никада није јавно одговорио на ове оптужбе.
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