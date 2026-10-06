Чола објавио нови албум, а сада спрема концерте: Први би могао бити у овом граду

Аутор:АТВ редакција
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Након што је послије девет година објавио нови студијски албум „Маштам и праштам“, Здравко Чолић могао би ускоро кренути на концертну промоцију пјесама које је публика дуго чекала.
Како незванично сазнајемо, један од првих великих наступа у Босни и Херцеговини могао би бити одржан у Арени Зеница почетком децембра.
Уколико се најаве реализују, управо би Зеница могла означити почетак новог концертног циклуса, након којег би Чолић наступао и у другим градовима БиХ.
Интересовање за Чолићеве наступе у Босни и Херцеговини већ је добро познато.
Пјевач је у марту и априлу ове године одржао чак пет концерата у сарајевској Зетри, чиме је још једном показао колико снажну везу има са домаћом публиком.
Сада би на ред могли доћи и други градови, а нове пјесме са албума „Маштам и праштам“ биће један од главних адута будућих наступа.
Чолић иза себе има деценије каријере, али његов концертни распоред и даље привлачи огроман број гледалаца, посебно у Босни и Херцеговини, гдје његове пјесме имају посебну публику.
На новом албуму Чолић је окупио бројна позната имена регионалне музичке сцене.
У стварању пјесама учествовали су Дино Мерлин, Тончи и Вјекослава Хуљић, Мирослав Рус, Нено Белан, Маја Сар, Златан Фазлић Фазла, Антонија Шола и Никша Свиличић, док су продуцентски дио потписали Никша Братош, Махир Сарихоџић и Марко Луис.
Чолић је дио пјесама потписао и сам, а ново издање представља спој различитих ауторских рукописа и његовог препознатљивог вокала.
Ипак, за публику ће ускоро бити најважније како ће нове пјесме звучати уживо.
Ако се најаве потврде, Зеница би почетком децембра могла бити мјесто првог великог сусрета Чолића и публике у оквиру нове концертне приче, а након тога очекују се наступи и у другим градовима Босне и Херцеговине и региона, пише Аваз
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