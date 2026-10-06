Дубравка Мијатовић објаснила зашто је напустила серију "Срећни људи"

Аутор:АТВ редакција
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Глумица Дубравка Мијатовић је гостујући у емисији "ТВ лица: Као сав нормалан свет" ауторке Тање Петернек Алексић на РТС-у објаснила зашто је напустила серију "Срећни људи". Подсјетимо, она је глумила у овом остварењу Ђурђину Ђину Голубовић, а ту улогу је касније преузела Југослава Драшковић.
"Сви питају: ’Што си напустила?’, ово, оно. Просто, ето, напустила сам зато што сам сматрала да ако нешто радим, без обзира што сам ја била нико и ништа, али сам школована, да ако радим – да за то добијем новац.
Испоставило се да новац је одлазио због инфлације, а моја улога је због кажњавања таквог мог става, се свела на неку мис која шета по писти, од студенткиње медицине коју сам ја играла. Мени се то није допало и тако даље.
И онда се сретнем са Тањом Бошковић. Ми смо не знајући једна о другој то урадиле. Људи су мислили да је то било у договору, не, у бифеу...
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И сјећам се, господин Ранко Мунитић, чувени филмски критичар, који ето, нисам имала прилику да пише критику неког мог филма, али је написао, и ја се надам да сам ја то сачувала, јер то је било мени тада много важно и значајно.
Написао је чланак о Тањи и мени, гдје је Тању у првом уводном пасусу завршио и рекао: ’Океј, од Тање Бошковић, звијезде, можемо да очекујемо да има свој став, од глумице која толико има искуства и то. Али ова дјевојка која се појавила и то урадила...’, и сада пише шта то говори и тако даље.
Мени је то много значило зато што су ме нападали са свих страна. Овај, али ја се, као и сада, нисам ничега плашила, јер ми стварно није никаква казна као: ’Нећеш играти.’ Добро, не морам играти, океј, мислим...", рекла је Дубравка Мијатовић.
(телеграф)
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