Наша глумица за смрт кћерке сазнала на снимању "Срећних људи": Сумња да је извјештај о узроку лажиран

Аутор:АТВ редакција
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Глумица Ева Рас доживјела је највећу животну трагедију када је у 24. години у Паризу преминула њена кћерка Круна. Потресна вијест стигла је у тренутку док је снимала култну серију „Срећни људи“.
Круну је добила у браку са сликаром Радомиром Стевићем Расом, за којег је увијек говорила да је био љубав њеног живота. Тачан узрок смрти младе Круне до данас је остао мистерија, јер је глумица деценијама одбијала да јавно говори о том најтежем ударцу.
„Када сам послије кћеркине сахране први пут дошла на снимање, кадрирање је било у току, Радмила га је зауставила. Цијела екипа се скаменила. Кадрирање је свето, ви то не смијете да прекинете. 'Ева је дошла, а Круна заслужује да пустимо сузу за њу, умрла је у 24. години', рекла је и сви смо се расплакали. Помогла ми је да идем даље у животу“, присјетила се Ева.
„Људи и даље живе у 'Ранчу проклетих'. Они су тихи, дивни људи, и даље мушкатле цвјетају. И даље су зидови огуљени. Вољели су нас.“
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Глумица је само дан раније разговарала са кћерком.
„Они су ми саопштили да је она умрла. Ја кажем: 'Како умрла када сам јуче разговарала са њом?' Нису имали никакве папире и рекли су ми да идем у Љермонтову, гдје такође нису имали никакву информацију. Помислила сам да није умрла. Тек трећег дана сам добила допис. За то вријеме нисам знала шта се догађало у мојој души, био је то 3. јул 1993. Морала сам да учиним све што сам могла да се она мртва врати у своју земљу, да не остане у Паризу, далеко од мене“, испричала је глумица.
„Уз ковчег смо добили и налаз обдукције. Француска полиција ништа није открила и записали су да је умрла природном смрћу. Ја сам касније причала неким мојим кумовима да се она тамо у Паризу можда упетљала у неке мрачне ствари, политику, и да је зато француска полиција написала онако у извјештају. Онда ми је мој кум Миленко Вучетић, писац, рекао да причам радњу као из филма 'Никита' и да то нема везе са реалношћу. Не знам, тако је Бог хтио“, рекла је глумица.
(Мондо)
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