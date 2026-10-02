Бициклиста преминуо након што му је позлило током вожње

Аутор:АТВ редакција
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Бициклиста је преминуо синоћ у Београду након што му је позлило током вожње, речено је у Хитној помоћи.
Несрећа се догодила у 19 часова. У току ноћи се догодила још једна саобраћајна несрећа и у њој је једна особа лакше повријеђена.
(Танјуг)
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