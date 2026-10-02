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Бициклиста преминуо након што му је позлило током вожње

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02.10.2026 07:25

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Бициклиста је преминуо синоћ у Београду након што му је позлило током вожње, речено је у Хитној помоћи.

Несрећа се догодила у 19 часова. У току ноћи се догодила још једна саобраћајна несрећа и у њој је једна особа лакше повријеђена.

(Танјуг)

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Тагови :

Београд

преминуо бициклиста

Хитна помоћ

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