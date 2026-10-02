Држављанин БиХ напао полицију у Њемачкој, покушао да им отме пиштољ

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин БиХ ухапшен је јуче, 30. септембра, када је напао њемачке полицајце, који су дошли да интервенишу због претходног инцидента.
Наиме, овај 48-годишњи мушкарац из БиХ претходно је око 14.10 часова у улици Вацманштрасе викао на двојицу њемачких држављана (68 и 71 година) и једног од њих одгурнуо.
Тада је полиција изашла на лице мјеста, како би интервенсала због инцидента. Када је патрола затражила личну карту од 48-годишњака, он је напао двојицу полицајаца и оборио их на земљу.
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Због агресивног понашања они су покушали да му ставе лисице, али се томе снажно опирао и покушао да зграби службени пиштољ 23-годишњег полицајца. Међутим, није успио у својој намјери јер је полицајац ухавтио оружје заједно са футролом.
Тек доласком додатних патрола осумњичени је савладан и везан. По налогу Тужилаштва у Ландсхуту, држављанин БиХ је ухапшен и изведен пред истражног судију Окружног суда у Ландсхуту.
У нападу и отпору лакше су повријеђена три полицијска службеника.
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