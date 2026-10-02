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Држављанин БиХ напао полицију у Њемачкој, покушао да им отме пиштољ

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02.10.2026 07:15

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Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Фото: Pixabay

Држављанин БиХ ухапшен је јуче, 30. септембра, када је напао њемачке полицајце, који су дошли да интервенишу због претходног инцидента.

Наиме, овај 48-годишњи мушкарац из БиХ претходно је око 14.10 часова у улици Вацманштрасе викао на двојицу њемачких држављана (68 и 71 година) и једног од њих одгурнуо.

Тада је полиција изашла на лице мјеста, како би интервенсала због инцидента. Када је патрола затражила личну карту од 48-годишњака, он је напао двојицу полицајаца и оборио их на земљу.

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Због агресивног понашања они су покушали да му ставе лисице, али се томе снажно опирао и покушао да зграби службени пиштољ 23-годишњег полицајца. Међутим, није успио у својој намјери јер је полицајац ухавтио оружје заједно са футролом.

Тек доласком додатних патрола осумњичени је савладан и везан. По налогу Тужилаштва у Ландсхуту, држављанин БиХ је ухапшен и изведен пред истражног судију Окружног суда у Ландсхуту.

У нападу и отпору лакше су повријеђена три полицијска службеника.

(Независне)

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Тагови :

Њемачка

Држављанин БиХ

хапшење

напад на полицију

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