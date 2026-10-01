Нестало готово 40 килограма кокаина из суда: Дрогу замијенили брашном

Аутор:АТВ редакција
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Дрога вриједна око 13,3 милиона долара нестала је из судског трезора у Фиџију, а форензичка анализа показала је да је преостали материјал замијењен
Готово 40 килограма кокаина нестало је из трезора Вишег суда у Суви на Фиџију, гдје је дрога била чувана као доказни материјал у великом предмету трговине наркотицима.
Случај је откривен током инспекције 15. септембра, када су службеници утврдили да недостаје седам од укупно 39 пакета кокаина. Међутим, истрага је показала да проблем није био само у тих седам пакета.
Форензичка испитивања преосталог доказног материјала показала су да више ниједан дио оригинално заплијењеног кокаина није остао у судском депозиту. Дрога је замијењена другим материјалом, а према наводима локалних медија, највећи дио замјене чинило је брашно.
Кокаин је био заплијењен у предмету из 2019. године који је укључивао држављанина Фиџија и Канаде Џошуу Азиза Рахмана.
Према званичним евиденцијама, Рахман је осуђен због незаконитог посједовања дроге.
Вриједност заплијењеног кокаина процијењена је на око 30 милиона фиџијских долара, односно приближно 13,3 милиона америчких долара.
Дрога је у трезор Вишег суда смјештена у марту 2021. године, док још није утврђено када је тачно украдена.
Полиција наводи да је тестирањем 2019. године потврђено да је заплијењена супстанца заиста била кокаин.
Полиција је идентификовала шест особа од интереса које су биле запослене у правосудном систему и имале приступ трезору у којем је чуван доказни материјал.
Једна од тих особа тренутно се налази изван земље.
Комесар полиције Фиџија Русијате Тудраву рекао је да истрага није ограничена само на нестали кокаин.
Полиција сада поново провјерава и остали доказни материјал који се чува у суду, укључујући заплијењени новац.
- Форензичка испитивања спроведена над преосталим доказним материјалом показала су негативне резултате у свим случајевима - навела је полиција у саопћењу.
Додали су да је у доказе „интервенисано и да је њима манипулисано“, због чега је истрага усмјерена на особе које су биле директно задужене за управљање доказним материјалом.
Нестанак кокаина изазвао је озбиљна питања о сигурности правосудног система на Фиџију.
Опозициони политичар Џон Усамате случај је коментарисао и у парламенту.
- Замјена кокаина брашном, или чиме год да је замијењен, представља тужну оптужницу против онога ко је за то одговоран. Како сада можете бити сигурни да је оно што се налази у свим тим доказним предметима заиста оно за шта се тврди да јесте? - рекао је Усамате.
Министар правде Сироми Турага изразио је разочарање и шок због случаја, наводећи да власти раде на унапређењу сигурносних мјера и ревизији процедура у Вишем суду.
- Нико није имун на ово. Ниједан траг неће остати неистражен. Свако ко буде проглашен кривим сносит ће одговорност - поручио је Турага.
Ово није први случај нестанка заплијењене дроге на Фиџију.
Полиција је у марту ове године открила да је нестало још 12 килограма кокаина повезаног с другим кривичним предметом.
Због тога су новинари током конференције за медије питали комесара полиције зашто сигурност није додатно појачана након тог случаја и да ли је нова крађа могла бити спријечена.
- Сви смо забринути. Влада је забринута. И ја сам забринут због овога. Зато улажемо максималне напоре да истрагу спроведемо што је могуће брже - рекао је Тудраву.
Случај је додатно скренуо пажњу на проблем кријумчарења наркотика на Фиџију, који се посљедњих година све чешће наводи као транзитна рута за дрогу намијењену тржиштима Аустралије, Новог Зеланда и дијелова Азије, преноси Еуроњуз.
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