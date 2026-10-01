Мерцов рад подржава само десет одсто Нијемаца

Рад њемачког канцелара Фридриха Мерца подржава само десет одсто Нијемаца, показало је најновије истраживање које је наручио јавни сервис АРД, што је најнижа оцјена за једног канцелара у историји анкете од 1997. године.

Према истраживању, 88 одсто грађана није дјелимично задовољно или уопште није задовољно канцеларом.

Почетком септембра Мерц је имао рејтинг од 13 одсто.

Уколико би општи избори били одржани у недјељу, владајућа Хришћанско-демократска унија и њена баварска сестринска странка Хришћанско-социјална унија добиле би 20 одсто гласова, проценат мање него почетком септембра.

Опозициона Алтернатива за Њемачку остала би на 27 одсто, Зелени би освојили 16 процената и били би испред Социјалдемократске странке, која би имала 13 одсто гласова.

Анкету је обавила агенција за истраживање јавног мњења "Инфратест димап" међу 1.303 бирача са правом гласа, преноси Срна.