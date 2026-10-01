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Мерцов рад подржава само десет одсто Нијемаца

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01.10.2026 21:54

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Њемачки канцелар Фридрих Мерц стиже на сједницу Владе у Канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 30. септембра 2026. године.
Фото: Тanjug/AP Photo/Markus Schreiber

Рад њемачког канцелара Фридриха Мерца подржава само десет одсто Нијемаца, показало је најновије истраживање које је наручио јавни сервис АРД, што је најнижа оцјена за једног канцелара у историји анкете од 1997. године.

Према истраживању, 88 одсто грађана није дјелимично задовољно или уопште није задовољно канцеларом.

Почетком септембра Мерц је имао рејтинг од 13 одсто.

Уколико би општи избори били одржани у недјељу, владајућа Хришћанско-демократска унија и њена баварска сестринска странка Хришћанско-социјална унија добиле би 20 одсто гласова, проценат мање него почетком септембра.

Опозициона Алтернатива за Њемачку остала би на 27 одсто, Зелени би освојили 16 процената и били би испред Социјалдемократске странке, која би имала 13 одсто гласова.

Анкету је обавила агенција за истраживање јавног мњења "Инфратест димап" међу 1.303 бирача са правом гласа, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Фридрих Мерц

Њемачка

подршка

истраживање

Јавно мњење

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