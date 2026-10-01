Преминула дјевојчица која је инспирисала милионе: Борила се са ријетким синдромом

Аутор:АТВ редакција
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Елис Лима Карнеро, дјевојчица из Бразила која је на друштвеним мрежама дијелила своју борбу с изузетно ријетким синдромом убрзаног старења, преминула је у петој години живота.
Вијест о њеној смрти објављена је на њеном Инстаграм профилу, гдје је наведено да је Елис преминула у сриједу. Сахрана ће бити одржана у суботу у Боа Висти.
Елис је на друштвеним мрежама имала више од 1,5 милиона пратилаца, а путем објава је дијелила свакодневни живот и изазове с којима се суочавала због Хутцхинсон-Гилфордовог синдрома прогерије (ХГПС), ријетког генетског поремећаја који код дјеце узрокује убрзано старење.
Ријеч је о изузетно ријетком и тешком обољењу. Процјењује се да се јавља код отприлике једног на четири до осам милиона рођене дјеце.
Елис је имала сестру близанкињу Елоу, која такођер болује од ХГПС-а.
Њен старији брат Гиљерме Лаго рекао је за локални портал г1 да вјерује како је Елис иза себе оставила наслијеђе много веће од онога што би се могло очекивати с обзиром на њен кратак живот.
- Дотакла је многе људе, дала видљивост ријетким болестима и показала да је, чак и у тако кратком животу, могуће оставити огромну причу - казао је Гиљерме.
Елис је својим присуством на друштвеним мрежама привукла пажњу људи широм свијета и помогла да се подигне свијест о ријетким болестима и животу дјеце која се с њима суочавају, преноси Аваз
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