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Откривено је све осим једне "ситнице": Ево како је Криста Пајк преживјела двије смртоносне инјекције

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01.10.2026 20:42

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На овом снимку из видео-материјала који је уступила телевизија WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је 30. марта 1996. године у Ноксвилу, у Тенесију, осуђена на смрт.
Фото: Tanjug/WBIR-TV via AP

Готово све околности неуспјешног покушаја егзекуције Кристе Пајк сада су познате. Зна се када је требало да буде погубљена, какве је лијекове добила, шта се догађало у комори за извршење смртне казне, шта су чули новинари који су присуствовали егзекуцији, да је након две дозе пентобарбитала остала жива, као и да је потом пребачена у болницу.

Ипак, постоји један детаљ који ни амерички ни међународни медији за сада нису успјели да открију - у којој се болници Криста Пајк налази.

Званично саопштење Министарства за корекције Тенесија потврђује само да је Пајк "превезена у медицинску установу ван затвора". Није наведено име установе, нити њен град или локација. Њени адвокати су такође саопштили да се налази у оближњој болници, али да у тренутку њиховог обраћања јавности нису били обавештени о њеном здравственом стању.

Амерички и свјетски медији објавили су бројне детаље о ономе што се догодило у затвору Ривербенд у Нешвилу. Свједоци су описали како је Пајк након прве и друге дозе лијека и даље дисала, помјерала главу и ноге, а у једном тренутку почела и да хрче.

Завјеса у комори била је затварана и поново отварана, док су свједоци и даље чули њено дисање. На крају су напустили просторију, а Пајк је одвезена возилом хитне помоћи.

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Чак је и њен правни тим у једном тренутку знао веома мало. Адвокати су навели да је Пајк пребачена у болницу, али да нису добили информације о њеном стању. Реутерс је такође објавио да је њено стање остало нејасно, док су власти потврдиле само транспорт у болницу.

У међувремену, случај је добио међународну пажњу. Washington Post наводи да је Пајк наставила да дише готово сат времена након што су јој дате две дозе смртоносних лијекова, док је њен правни тим навео да је након неуспјеха егзекуције почела хитна медицинска интервенција.

Оно што додатно привлачи пажњу јесте чињеница да се информације о њеној локацији завршавају управо на формулацији "оближња болница" или "медицинска установа ван затвора". Назив болнице није објављен.

(телеграф)

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Тагови :

Суђење

Криста Пајк

Смртоносна инјекција

Америка

болница

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