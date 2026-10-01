Ухваћен тинејџер са пиштољем: Задатак за убиство добио путем Снепчета

Аутор:АТВ редакција
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Тринаестогодишњак је, према резултатима истраге, преко Снапчата прихватио задатак да убије високопозиционираног члана Хелс Ејнџелса у Хамбургу.
Дјечак из Низоземске кренуо је према Њемачкој с пиштољем и 50 комада муниције, али га је полиција зауставила прије напада.
Случај је био увод у сукоб између хамбуршких Хелс Ејнџелса и круга људи повезаних с једном либанонском породицом. Сукоб је касније ескалирао и кулминирао двоструким убиством у једном хамбуршком дворишту, пише Билд.
Према истрази, особе блиске либанонској породици Ел Зеин покушале су у прољеће 2026. ангажовати убицу за хамбуршког шефа Хелс Ејнџелса Месута С. Истражитељи тврде да су за тај задатак пронашли 13-годишњака из Низоземске.
Дјечак је нестао из свог дома у Амстердаму и кренуо према Хамбургу. Полиција га је зауставила у градској четврти Сент Паули и код њега пронашла пиштољ и 50 комада муниције.
Билдов репортер Јан-Хенрик Доберс у подкасту „ИМ ЕИНСАТЗ“ тврди да је ангажовање дјеце у организованом криминалу прорачунат потез.
„Ти немилосрдни шефови организованог криминала бирају дјецу јер знају да она или уопште неће завршити у затвору или ће изаћи након само неколико мјесеци“, рекао је.
Будући да 13-годишњак у Њемачкој није кривично одговоран, предат је низоземским властима. Тинејџер одбија открити ко су му били налогодавци.
Покушај убиства био је тек почетак ескалације сукоба у хамбуршком подземљу. Према Билду, у средишту сукоба су трговина дрогом, прање новца, изнуде и наручена убиства.
Врхунац се догодио 1. септембра, када су двије особе убијене у једном привредном дворишту у Хамбургу.
„Пред истражитељима је сада тежак задатак да разјасне односе унутар тих кланова и њихове интересе“, рекао је Доберс.
Случај истражује посебна комисија састављена од истражитеља из три њемачке савезне државе. Доберс сматра да би се сукоб могао наставити:
„Када једна страна учини нешто с неповратним посљедицама, одговор друге стране је неизбјежан", преноси Индекс
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