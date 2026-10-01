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Ухваћен тинејџер са пиштољем: Задатак за убиство добио путем Снепчета

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01.10.2026 20:35

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Ухваћен тинејџер са пиштољем: Задатак за убиство добио путем Снепчета

Тринаестогодишњак је, према резултатима истраге, преко Снапчата прихватио задатак да убије високопозиционираног члана Хелс Ејнџелса у Хамбургу.

Дјечак из Низоземске кренуо је према Њемачкој с пиштољем и 50 комада муниције, али га је полиција зауставила прије напада.

Случај је био увод у сукоб између хамбуршких Хелс Ејнџелса и круга људи повезаних с једном либанонском породицом. Сукоб је касније ескалирао и кулминирао двоструким убиством у једном хамбуршком дворишту, пише Билд.

Према истрази, особе блиске либанонској породици Ел Зеин покушале су у прољеће 2026. ангажовати убицу за хамбуршког шефа Хелс Ејнџелса Месута С. Истражитељи тврде да су за тај задатак пронашли 13-годишњака из Низоземске.

Полиција га зауставила у Хамбургу

Дјечак је нестао из свог дома у Амстердаму и кренуо према Хамбургу. Полиција га је зауставила у градској четврти Сент Паули и код њега пронашла пиштољ и 50 комада муниције.

Билдов репортер Јан-Хенрик Доберс у подкасту „ИМ ЕИНСАТЗ“ тврди да је ангажовање дјеце у организованом криминалу прорачунат потез.

„Ти немилосрдни шефови организованог криминала бирају дјецу јер знају да она или уопште неће завршити у затвору или ће изаћи након само неколико мјесеци“, рекао је.

Будући да 13-годишњак у Њемачкој није кривично одговоран, предат је низоземским властима. Тинејџер одбија открити ко су му били налогодавци.

Сукоб касније завршио двоструким убиством

Покушај убиства био је тек почетак ескалације сукоба у хамбуршком подземљу. Према Билду, у средишту сукоба су трговина дрогом, прање новца, изнуде и наручена убиства.

Врхунац се догодио 1. септембра, када су двије особе убијене у једном привредном дворишту у Хамбургу.

„Пред истражитељима је сада тежак задатак да разјасне односе унутар тих кланова и њихове интересе“, рекао је Доберс.

Случај истражује посебна комисија састављена од истражитеља из три њемачке савезне државе. Доберс сматра да би се сукоб могао наставити:

„Када једна страна учини нешто с неповратним посљедицама, одговор друге стране је неизбјежан", преноси Индекс

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Тагови :

Снепчет

Убиство

тинејџери

хапшење

Њемачка

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