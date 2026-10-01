Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Русије Владимир Путин обратио се учесницима Дискусионог клуба „Валдај“. Он је говорио о свим кључним питањима: преломној ситуацији у свијету, Украјини, економији, мултиполарном свијету и другим.
Оружани сукоби, нажалост, постоје и наставиће да се дешавају – они су саставни дио људског постојања – стога се сада мора поставити питање правила која их регулишу.
Не постоје гаранције да нуклеарне силе неће прибећи употреби нуклеарног оружја.
О претњама Калињинграду: Уколико дође до директног напада на територију Русије, наравно, биће покренуто питање примјене свих врста наоружања које имамо.
Тренутак без повратка могао би наступити веома брзо и неочекивано за све.
Свијет је достигао одлучујућу прекретницу у свом развоју.
Предсједник је изразио наду да ће се друго столеће 21. вијека у уџбеницима описивати као почетак изградње праведног свијета; у супротном, не би било потребе за уџбеницима, јер не би било никога ко би их читао.
Позвао нације да живе у слози и да заједнички раде на проналажењу начина да се то постигне.
Путин је истакао да свијет не може бити биполаран или триполаран, већ искључиво мултиполаран.
Запад покушава да се огради од Русије „гвозденом завјесом“, као што је то некад чинио СССР, али то ће се за западне земље завршити исто тако – неизбјежним крахом.
Русија је спремна за почетак дијалога са ЕУ или појединачним европским земљама без предуслова, али и са њихове стране не смије бити предуслова.
Путин о активима западних компанија: Русија ништа не узима, не краде и не национализује.
Русија подржава обнављање дијалога са САД о стратешкој стабилности.
Садашње руководство Србије и њен бивши предсједник и, надам се, будући премијер Александар Вучић, воде уравнотежену политику и желе сарадњу са Русијом, а ми то свакако цијенимо и узвратићемо истом мјером.
Говорећи о некажњивости Запада и рушењу старих правила, истакао да је све почело од напада на Југославију без одобрења Савјета безбједности УН.
Неутрални статус Украјине остаје један од циљева Русије;
Истина о Украјини је да није Русија почела рат, него су са Русијом почели да ратују. Земља је била принуђена да на очигледну агресију одговори и заштити себе са оружјем у рукама.
Темпо напредовања руских трупа се убрзава;
Ситуација у оквиру Специјалне војне операције се брзо развија; само у септембру Русија је преузела контролу над 1.301 квадратним километром;
Русија жели да оконча сукоб у Украјини што је прије могуће, и то путем преговора;
Под контролом Украјине остаје још само око 11 одсто територије ДНР;
Русија сматра да ће ослободити цјелокупну територију ДНР много брже него што то очекују Украјина и Европа;
И сама Украјина и Европа сматрају да могу да задрже преостале дијелове Донбаса још само годину и по до двије године;
За Русију, питање ситуације у Украјини није питање „парчета земље“, већ питање људи;
Украјина не може да постоји самостално; њоме се управља споља и она губи своју државност.
Приједлози САД разматрани су у Анкориџу и Русија их је прихватила;
Трампови предлози о Украјини садрже елементе који представљају изазов за Русију, али Москва то ипак види као корак у правом смјеру;
Русија захтијева безбједносне гаранције и услове за дугорочни мир;
Русија је била спремна да настави преговоре о Украјини још 21. септембра – одмах након избора – али је Кијев покренуо нападе док је гласање још трајало;
Било би исправно избјећи жртве на обје стране и постићи мирна рјешења у вези са Украјином, укључујући питања која се тичу руског језика и цркве.
(Спутњик)
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