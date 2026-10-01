Блануша о састанку са Додиком: Ништа спорно, постигнута и одређена сагласност

Аутор:АТВ редакција
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Бланко Блануша, предсједник СДС-а и кандидат ове партије за предсједника Српске "открио" је детаље разговора са Милорадом Додиком, лидером СНСД-а, али и у тим детаљима опет ништа није рекао.
Како каже за портал "Српскаинфо", "нема ништа спорно у томе да се састану предсједници двије највеће партије".
"Говорило се и о свим актуелним стварима о којима разговарају предсједници двије највеће странке. Мислим да је то сасвим довољно и да не треба детаљисати превише о неким стварима", рекао је Блануша.
Каже и да је било "приче и сагласности" да стране из Српске имају јединствен наступ на нивоу.
"Врло интересантно. Прво, састанак је био, ја то не кријем, али је контекст потпуно другачији. Састанак није био са Игором Додиком, него са предсједником СНСД Милорадом Додиком. Мислим да нема ништа спорно да предсједници двије највеће странке у Републици Српској разговарају. Прво да кажем да је било природно да се тај састанак одржи на неком другом мјесту. Наравно, као опција гдје је то могло да буде, била је и Палата Републике, међутим, у Палати Републике је ипак други предсједник Републике Српске. Да се састанак одржи у канцеларијама СДС или СНСД, ни то некако није било природно. Зато је био на тој локацији. Вјероватно би било још боље да је то негдје било више јавно, али природа састанка је била таква да, с обзиром на неке околности, није се ишло према томе да то добије велику медијску пажњу. Морам рећи да нисам ишао сам на састанак, као што се жели представити. Ту је био још један функционер Српске демократске странке, наш кандидат на листи, који је заправо на неки начин посредовао у том састанку. Што се тиче осталих тема, приоритетно је било оно што је већ речено, а говорило се и о свим актуелним стварима о којима разговарају предсједници двије највеће странке. Мислим да је то сасвим довољно и да не треба детаљисати превише о неким стварима. Ако је то баш јако интересантно за гледаоце, могу рећи да је било и неке приче, па и сагласности, да је добро да све странке из Републике Српске имају јединствен наступ на нивоу Босне и Херцеговине, посебно у наредном периоду, како би на тај начин што боље заступале интересе Републике Српске.
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Ковачевић: Нису нам битне Бланушине изјаве о састанку са Додиком, битно нам је да се држи договора
На питање, шта значи да ли се држи договора, Блануша опет не открива пуно детаља.
"То морате питати њих", рекао је Блануша.
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