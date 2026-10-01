Logo

Блануша о састанку са Додиком: Ништа спорно, постигнута и одређена сагласност

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
01.10.2026 21:52

Коментари:

0
Додик Блануша
Фото: ATV

Бланко Блануша, предсједник СДС-а и кандидат ове партије за предсједника Српске "открио" је детаље разговора са Милорадом Додиком, лидером СНСД-а, али и у тим детаљима опет ништа није рекао.

Како каже за портал "Српскаинфо", "нема ништа спорно у томе да се састану предсједници двије највеће партије".

"Говорило се и о свим актуелним стварима о којима разговарају предсједници двије највеће странке. Мислим да је то сасвим довољно и да не треба детаљисати превише о неким стварима", рекао је Блануша.

Каже и да је било "приче и сагласности" да стране из Српске имају јединствен наступ на нивоу.

"Врло интересантно. Прво, састанак је био, ја то не кријем, али је контекст потпуно другачији. Састанак није био са Игором Додиком, него са предсједником СНСД Милорадом Додиком. Мислим да нема ништа спорно да предсједници двије највеће странке у Републици Српској разговарају. Прво да кажем да је било природно да се тај састанак одржи на неком другом мјесту. Наравно, као опција гдје је то могло да буде, била је и Палата Републике, међутим, у Палати Републике је ипак други предсједник Републике Српске. Да се састанак одржи у канцеларијама СДС или СНСД, ни то некако није било природно. Зато је био на тој локацији. Вјероватно би било још боље да је то негдје било више јавно, али природа састанка је била таква да, с обзиром на неке околности, није се ишло према томе да то добије велику медијску пажњу. Морам рећи да нисам ишао сам на састанак, као што се жели представити. Ту је био још један функционер Српске демократске странке, наш кандидат на листи, који је заправо на неки начин посредовао у том састанку. Што се тиче осталих тема, приоритетно је било оно што је већ речено, а говорило се и о свим актуелним стварима о којима разговарају предсједници двије највеће странке. Мислим да је то сасвим довољно и да не треба детаљисати превише о неким стварима. Ако је то баш јако интересантно за гледаоце, могу рећи да је било и неке приче, па и сагласности, да је добро да све странке из Републике Српске имају јединствен наступ на нивоу Босне и Херцеговине, посебно у наредном периоду, како би на тај начин што боље заступале интересе Републике Српске.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Нису нам битне Бланушине изјаве о састанку са Додиком, битно нам је да се држи договора

На питање, шта значи да ли се држи договора, Блануша опет не открива пуно детаља.

"То морате питати њих", рекао је Блануша.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бранко Блануша

СНСД

СДС

Милорад Додик

Коментари (0)

Прочитајте више

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Гдје је Блануша био када је Србима било најтеже

1 д

7
"Господо из СДС-а видите са Бланушом, нисмо се ми шуњали по ходницима на којима не желимо да будемо виђени"

Република Српска

"Господо из СДС-а видите са Бланушом, нисмо се ми шуњали по ходницима на којима не желимо да будемо виђени"

3 д

19
предсједник СДС-а Бранко Блануша и кандидат за предсједника Републике Српске

Република Српска

С ким се састао Бранко Блануша и због чега?

3 д

7
Бранко Блануша

Република Српска

Кога је све слагао Блануша? Од Божовића и Станивуковића до самога себе

3 д

2

Више из рубрике

СНСД трибина Избори 2026 Милорад Додик

Република Српска

Додик: Прњавор - мала Европа

2 ч

0
Прњавор СНСД трибина Избори 2026

Република Српска

"Фантастична атмосфера у Прњавору наговјештава велику побједу у недјељу"

3 ч

2
Биљана Плавшић

Република Српска

Познат датум и мјесто сахране Биљане Плавшић

3 ч

0
Додик: Подршком Минићу и Цвијановићевој наставља се рад за јаку Српску

Република Српска

Додик: Подршком Минићу и Цвијановићевој наставља се рад за јаку Српску

4 ч

10

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Прва побједа Звезде у новој сезони Евролиге

22

52

Хладна јутра све теже падају: Неколико трикова који ће вам олакшати устајање

22

43

Благојевић: Изузетни дипломатски потези Додика, свијетла будућност односа са Америком

22

41

Нови пораз Србије, Њемачка лако савладала "Орлове"

22

32

Сада смо све видјели: У изборну кампању у БиХ се укључио и "хуманоидни робот"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима