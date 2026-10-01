Аутор:АТВ редакција
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Фантастична атмосфера у Прњавору наговјештава велику побједу у недјељу, наводи кандидат за српског члана Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.
"ХВАЛА нашим драгим људима!" поручује Цвијановићева.
Фантастична атмосфера у Прњавору наговјештава велику побједу у недјељу! ХВАЛА нашим драгим људима! pic.twitter.com/3hrYXmXvli— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 1, 2026
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