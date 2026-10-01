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"Фантастична атмосфера у Прњавору наговјештава велику побједу у недјељу"

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01.10.2026 20:30

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Прњавор СНСД трибина Избори 2026
Фото: X/Željka Cvijanović

Фантастична атмосфера у Прњавору наговјештава велику побједу у недјељу, наводи кандидат за српског члана Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.

"ХВАЛА нашим драгим људима!" поручује Цвијановићева.

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Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Милорад Додик

СНСД

Саво Минић

Прњавор

Избори 2026

Коментари (2)

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