Нада Топчагић мијења живот из коријена: Пјевачица открила зашто мора да се исели из луксузног стана

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Нада Топчагић одлучила је напустити дуплекс који посједује на Косанчићевом венцу у центру Београда.
Ријеч је о стану површине 150 квадратних метара, који се налази на атрактивној локацији. Топчагић је раније открила да јој је живот у центру града почео сметати због велике гужве и проблема с паркирањем.
„Селимо се из стана на Косанчићевом венцу, стално је гужва, немаш гдје ауто да паркираш“, рекла је пјевачица.
Иако напушта стан, Топчагић га не планира продати. Како је навела, дуплекс ће издавати, а једног дана оставити сину и снахи.
„Неће бити на продају, издават ћемо га. Тај стан ћемо оставити сину и снахи. То је дуплекс од 150 квадрата, на одличној је локацији“, казала је.
За сада, међутим, није познато када ће се тачно преселити. Како каже, прије селидбе потребно је завршити низ обавеза, од рашчишћавања стана до кречења и организације пријевоза.
„Не знам када ћемо се преселити јер, вјерујте, не можемо наћи ко ће све то превести. Сада треба да се све рашчисти, да се окречи, а не можеш никога наћи“, испричала је.
Топчагић је позната по томе што не крије да не придаје велики значај скупоцјеној одјећи и луксузу.
Раније је говорила да често купује одјећу код Кинеза, али и да јој није важно гдје ће нешто пронаћи ако јој добро стоји.
„Не срамим се тога, такав је живот. Није ме стид нигдје ништа купити, ако мени то лијепо стоји, ако знам то изнијети. Ти можеш обући не знам шта скупоцјено, онда ја прођем и сви гледају у мене. Треба да знаш изнијети и скупе и јефтине ствари. Не патим од скупих ствари“, рекла је.
Ипак, признаје да јој је и данас важно како ће изгледати, посебно када се појави у јавности.
„Сви ме питају зашто послије толико година размишљам? Е па баш зато. Послије толико година ја морам размишљати шта ћу обући. Врло је битно шта ћеш обући, како да изгледаш посебно“, казала је пјевачица.
Додала је да се брзо спрема и сама шминка, док јој у припремама помажу пријатељи, али коначан изглед углавном осмишљава сама, преноси Аваз
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