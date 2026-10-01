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"Ја сам најбоља риба на естради": Пјевачица (57) тврди да ништа није радила на себи

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01.10.2026 20:21

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Слађа Делибашић пјевачица денсерка бивша чланица групе Ђогани
Фото: Instagram/printscreen

Пјевачица Слађа Делибашић искористила је сунчан дан како би уживала на води и потпуно се опустила на дрвеној тераси поред ријеке

Атрактивна денсерка позирала је у леопард купаћем костиму на лежаљци, истичући своју беспрекорну фигуру и осмијех са јаркоцрвеним ружем.

Поред прекрасног погледа на ријечне таласе, посебну пажњу привукли су и лабудови који су пливали непосредно уз ограду док се она сунчала. Слађа је ове идиличне кадрове подијелила са пратиоцима на Инстаграму, још једном показавши да и даље изгледа веома атрактивно.

Судећи по њеном задовољном изразу лица, мирна атмосфера поред воде пружа јој савршен бијег од градске гужве и свакодневних обавеза.

„Најбоља сам риба на естради, нисам ништа радила на себи“

Подсјетимо, пјевачица Слађа Делибашић је прије двије године самоуверено рекла да себе сматра најзгоднијом пјевачицом, иако је тада већ увелико „газила“ шесту деценију живота.

Слађа Делибашић
Слађа Делибашић
Instagram/printscreen

„Имам 55 година и најбоља сам риба на естради! Баш ми прија та ласкава титула, коју, ето, сваке године добијам. Нисам ништа радила на себи, замислите каква бих тек била да се ’пицнем’, јер стварно немам ништа против естетских корекција“, рекла је Слађа и наставила:

„Волијела бих да ми колегинице стану на црту, да се скинемо и упоредимо, мада би најбоље било да постоји жири који би оцијенио наш изглед. Не знам која би пјевачица могла у том смислу да ми парира! Имам огледало, свјесна сам себе и својих квалитета, мада сматрам да је најбитнија љепота изнутра. Важно је да будеш поштен, да ниси издајица и кукавица и да не вараш, а ја сам баш таква“, рекла је Слађа, преноси Блиц

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Тагови :

Слађа Делибашић

Пјевачица

показала извајано тијело

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