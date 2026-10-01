Анђела Вештица осуђена због уцјене: Ево шта је урадила позната старлета

Аутор:АТВ редакција
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Старлета Анђела Митковски, познатија као Анђела Вештица, започела је издржавање затворске казне, а недавно јој је стављена и електронска наногица.
Иако се недавно јавно огласила и објавила фотографију са наногицом, тада није жељела да открива тачне разлоге због којих је завршила у кућном притвору.
Како се у међувремену сазнало, иза свега стоји пресуда за покушај уцјене. Суд је још 2023. године донио одлуку којом је проглашена кривом, а сада је казна и званично ступила на снагу.
Наногица поддразумијева да ће наредна три мјесеца провести у свом дому под електронским надзором, без права да напушта стан без претходног одобрења суда.
Правила кућног затвора и ранији сукоби са законом
Као и сви други осуђеници у Србији који казну служе у свом дому, старлета има право да у одређено вријеме напусти стан, односно има право свакога дана на дневну шетњу и боравак ван куће.
Иначе, ово није први сукоб са законом ове старлете.
Сцена
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Она је и годину дана прије казне за покушај уцене била осуђена, али на условну казну од три мјесеца са роком провере од годину дана пред судом у Старој Пазови и то због угрожавања сигурности, преноси Телеграф.
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