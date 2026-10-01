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Анђела Вештица осуђена због уцјене: Ево шта је урадила позната старлета

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01.10.2026 13:00

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Анђела Вјештица
Фото: Instagram

Старлета Анђела Митковски, познатија као Анђела Вештица, започела је издржавање затворске казне, а недавно јој је стављена и електронска наногица.

Иако се недавно јавно огласила и објавила фотографију са наногицом, тада није жељела да открива тачне разлоге због којих је завршила у кућном притвору.

Како се у међувремену сазнало, иза свега стоји пресуда за покушај уцјене. Суд је још 2023. године донио одлуку којом је проглашена кривом, а сада је казна и званично ступила на снагу.

Наногица поддразумијева да ће наредна три мјесеца провести у свом дому под електронским надзором, без права да напушта стан без претходног одобрења суда.

Правила кућног затвора и ранији сукоби са законом

Као и сви други осуђеници у Србији који казну служе у свом дому, старлета има право да у одређено вријеме напусти стан, односно има право свакога дана на дневну шетњу и боравак ван куће.

Иначе, ово није први сукоб са законом ове старлете.

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Она је и годину дана прије казне за покушај уцене била осуђена, али на условну казну од три мјесеца са роком провере од годину дана пред судом у Старој Пазови и то због угрожавања сигурности, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

старлета

Анђела Митковски

пресуда

Анђела Вештица

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