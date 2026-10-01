Стевановић на суђењу Џомбићу: ”Прилично смо добро зарадили!”

Аутор:Огњен Матавуљ
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Милош Стевановић, адвокат и власник компаније ”Стандард прва”, испричао је у Окружном суду у Бањалуци да је његова фирма од ИРБ-а Републике Српске купила ненаплативи кредит зворничке ”Енерголиније”, који је експресно наплатила ”Алумини” и ”добро зарадила”.
Стевановић је саслушан као свједок одбране на суђењу бившем премијеру Српске Александру Џомбићу, оптуженом за злоупотребе у вези са додјелом спорног кредита у износу од 19,4 милиона марака. Кредит је додијељен 2012. године и ИРБ га више од 10 година није успио наплатити. Кредит је, заједно са још 40 ненаплативих потраживања (номиналне вриједности од око 180 милиона марака), продат Стевановићевој фирми за 32 милиона марака.
Стеавановић је у судници испричао да је у овом, по њега фантастичном послу, наступао као физичко лице, а не као адвокат. Након што је ИРБ огласио продају, његова компанија се пријавила на јавни позив. Услов за учешће је била уплата од 200.000 КМ.
Република Српска
Суђење Џомбићу: Сви сити и све овце на броју
”Ријеткост је да држава нуди таква потраживања на продају. Све смо истражили и кредит ”Енерголиније” нам је посебно био интересантан, јер је обезбјеђење кредита било фантастично са више мјеница, судужништвом, хипотекама повезаних фирми, залогом на покретностима, имовином… То је нама био знак да кренемо у офанзиву. Били смо у позитивној еуфорији, јер и лаик би закључио да је то добар посао”, рекао је Стевановић.
Појаснио је да његову фирму није занимало да узимају непокретности или да отпуштају раднике, већ их је искључиво занимала наплата од ”Алумине”, која је била јемац по кредиту.
”Чим смо закључили уговор о откупу и добили потврду о ликвидацији, агресивно смо кренули према ”Алумини”. Они су сазвали Управни одбор и имали су једну молбу, а то је да им не блокирамо рачуне, да би могли функционисати. Ми смо то уредно налпатили и бићу искрен прилично добро зарадили”, рекао је Стевановић.
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Бурно на суђењу Џомбићу: ”Енерголинија” није испуњавала услове за кредит
Додао је да су све хипотеке пренесене на ”Алумину”, као и залог на машинама и другим повезаним фирмама. Тада су, каже, сви били у стечају. Колико му је познато сада немају стечај и све функционише од када је ”Алумину” купио нови власник, односно компанија ”Павгорд” која је у власништву Гордана Павловића из Фоче.
На питања Џомбићевог браниоца Зорана Бубића свједок је рекао да је ”Алумина” огромна фирма, чија имовина вриједи више од милијарду марака, те да је у сваком тренутку била способна да плати кредит ”Енерголиније”.
”Чињеница је да нико раније није блокирао ”Алумину”. То је нама била фантастичкна прилика. Видјели смо у папирима да они могу далеко више да поднесу, па смо им се, лаички речено, ”натоварили”. Биланси су им такви да су могли изнијети много више од тог кредита. Будући да је кредит био добро обезбјеђен стратешки смо имали све могућности да их притиснемо да плате кредит. Платили су цијели износ и пола камате”, рекао је Стевановић.
На питање браниоца он је рекао да не тражи кривично гоњење Џомбића, нити је поставио било какав имовинско правни захтјев. Тужилац Раденко Јанковић констатовао је да је необично да се свједок уопште изјашњава о томе, па је упитао Стевановића да ли има статус оштећеног. Свједок је рекао да вјерује да формално-правно имају тај статус, јер су преузели сва права по кредиту.
На питања тужиоца Стевановић није знао и није могао да се изјасни о наводима из оптужнице, односно о томе како је кредит додијељен, у коју сврху, да ли су средства утрошена у ту сврху и какво је било стање у ”Енерголинији” када им је кредит одобрен. На питање да ли је неко раније враћао кредит свједок није одговорио позивајући се на чување пословне тајне.
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”Џомбић куповао и продавао вјештака ”
Тужилац Јанковић поново је предложио да се уради додатно финансијско вјештачење, што је суд поново одбио. Тужилац је најавио и да ће у наредном периоду поново измијенити оптужницу, а суд му је оставио осам дана да измијењену оптужницу достави суду и одбрани.
Наставак суђења заказан је за 29. октобар, када се може очивати и изношење завршних ријечи.
Републичко јавно тужилаштво Републике Српске Џомбићу на терет ставља да је као предсједник Владе и предсједник Кредитног одбора Скупштине акционара ИРБ РС, вршио притисак на чланове ИРБ РС да прихвате захтјев за кредит иако је знао да је "Енерголинија" била презадужена. То је, како се наводи, учинио у намјери да "Енерголинији" и њеним власницима прибави имовинску корист. Због притисака тадашњи директор ИРБ Миленко Павловић је поднио оставку на мјесто директора ИРБ.
У оптужници се наводи да је захтјев за кредит претходно одбијен, те да је Одјељење за пласмане кредита правним лицима ИРБ РС дало мишљење по којем се може одобрити кредит до 2.000.000 КМ. Након новог захтјева и увођења гаранција кредитни одбор је дао препоруку да се одобри кредит максимално до 6,24 милиона марака. Упркос томе, на крају је прихваћен захтјев да се додјели кредит од 19,4 милиона марака.
Кредит је исплаћен 31. маја 2012. и у оптужници се наводи да је око 10,6 милиона употребљено за инвестицију за коју су средства тражена (изградња котла за прелазак са течно-плинског на чврсто гориво), док је остатак изнесен из БиХ.
Хроника
Укинута пресуда бившем премијеру Српске, очекује га ново суђење!
Џомбић је раније ослобођен оптужбе, али је првостепену пресуду укинуо Врховни суд Републике Српске и поступак вратио на поновно суђење Окружном суду у Бањалуци.
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