Суђење Џомбићу: Сви сити и све овце на броју

Потраживања по кредиту од 19,4 милиона марака, због којег се суди некадашњем предсједнику Владе Републике Српске Александру Џомбићу, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБ РС) продала је приватној фирми ”Стандард прва”, који је тај дуг наплатила зворничкој ”Алумини” 35 милиона марака.
То је речено у Окружном суду у Бањалуци на почетку поновљеног суђења Александру Џомбићу, оптуженом за злоупотребу положаја приликом додјеле спорног кредита зворничкој ”Енерголинији”.
Фирма ”Стандард плус” власништво је бијељинског адвоката Милоша Стевановића, која је одлуком Владе Републике Српске за 35 милиона марака откупила 125 милиона марака проблематичних потраживања које је ИРБ РС имао према 41 правном лицу.
Према ријечима републичког тужиоца Раденка Јанковића одлука о продаји проблематичних потраживања донесена је у септембру 2023. године. Он сматра да је потребно да се изврши допунско вјештачење како би се утврдило колика је штета нанесена ИРБ-у.
”Када потраживања од 125 милиона марака продате за 35 милиона, то сматрамо итекако спорним”, рекао је тужилац Јанковић.
Џомбићев бранилац, адвокат Зоран Бубић, сматра да је спорни кредит отплатила ”Алумина” и да ИРБ РС више нема положај оштећеног.
”Стандард прва” је та потраживања наплатила зворничкој ”Алумини” 35 милиона марака. ”Алумина” је то платила и никаква потраживања више не постоје”, рекао је Бубић.
Он сматра да тужиоци треба да утврде зашто ИРБ није наплатио кредит који је, према његовим ријечима, био наплатив од 2013. године.
”Када откупи потраживања купац долази у права и обавезе по свим основама, а ИРБ је дужан да у року од 60 дана о свим промјенама обавијести суд. ИРБ више нема права по том кредиту, јер су га се одрекли оног тренутка када су продали потраживања. Формално су оштећени, али материјално и правно немају ништа с тим”, тврди Бубић.
Хроника
Укинута пресуда бившем премијеру Српске, очекује га ново суђење!
На суђењу се није појавио представник ИРБ-а, а судници је наведено да ће се од њих тражити да се писменим путем изјасне да ли и даље остају код имовинско-правног захтјева који су поднијели током претходног процеса, када је наведено да је штета по ИРБ износила 24,1 милион марака, закључно са јануаром 2022. године.
Републичко јавно тужилаштво Републике Српске Џомбићу на терет ставља да је као предсједник Владе и предсједник Кредитног одбора Скупштине акционара ИРБ РС, вршио притисак на чланове ИРБ РС да прихвате захтјев за кредит иако је знао да је "Енерголинија" била презадужена. То је, како се наводи, учинио у намјери да "Енерголинији" и њеним власницима прибави имовинску корист. Због притисака тадашњи директор ИРБ Миленко Павловић је поднио оставку на мјесто директора ИРБ.
Хроника
Suđenje Džombiću: Pavlović otkrio zašto je dao ostavku na mjesto direktora IRB RS
У оптужници се наводи и да је захтјев за кредит претходно одбијен, те да је Одјељење за пласмане кредита правним лицима ИРБ РС дало мишљење по којем се може одобрити кредит до 2.000.000 КМ. Након новог захтјева и увођења гаранција кредитни одбор је дао препоруку да се одобри кредит максимално до 6,24 милиона марака. Упркос томе, на крају је прихваћен захтјев да се додјели кредит од 19,4 милиона марака.
Република Српска
Суд ослободио Џомбића кривице за злоупотребу службеног положаја
Кредит је исплаћен 31. маја 2012. и у оптужници се наводи да је око 10,6 милиона употребљено за инвестицију за коју су средства тражена (изградња котла за прелазак са течно-плинског на чврсто гориво), док је остатак изнесен из БиХ.
"Енерголинија" је обавезе по кредиту исплаћивала до новембра 2013. године, након чега је плаћање, као јемац, преузела "Алумина". Рате је уплаћивала до 31. децембра 2017. године у износу од 6,19 милиона КМ. Међутим, на основу пресуде Окружног привредног суда у Бијељини ИРБ РС је сав новац вратио "Алумини" 24. августа 2021. године, а та пресуда је у међувремену укинута.
Хроника
Бурно на суђењу Џомбићу: ”Енерголинија” није испуњавала услове за кредит
