Додик: "Српска кућа" у Брчком увијек ће се тако звати

СРНА

26.02.2026

12:51

3
Милорад Додик
Фото: АТВ

"Српска кућа" у Брчком увијек ће имати овај назив, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Тамо гдје живе Срби, гдје им Устав гарантује конститутивност, објекти и институције носиће предзнак `српска`, свиђало се то некоме или не. Тако ће бити и у Брчком, гдје ће `Српска кућа` увијек имати тај назив", истакао је Додик.

Додик је указао да је Српска варош у Брчком историјска чињеница и да не види шта је спорно у имену "Српска кућа".

"То што некоме смета, његов је проблем и мораће да се носи с њим. Српско име је много, много старије од свих супервизора и нико га неће ни забранити ни угасити", написао је Додик на Иксу.

Форум интелектуалаца у Брчком тражио је од локалних власти поништавање куповине зграде коју је купила Српска и назвала је "Српска кућа" те у њу, како тврде, нелегално смјестила ентитетске институције.

Због "Српске куће" у Брчком јуче се огласио и ОХР, а била је и тема разговора предсједника СББ-а Фахрудина Радончича и супервизора за дистрикт Луис Кришока.

Република Српска

Брчко

Милорад Додик

