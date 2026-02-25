Минић: Отплаћено 87 одсто дуга СФРЈ и 98,9 одсто дуга за стару девизну штедњу

25.02.2026
21:17
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић саопштио је да је до сада отплаћено 960 милиона КМ, или 87 одсто спољног дуга који је Република Српска преузела од бивше СФРЈ, као и 673,7 милиона КМ или 98,9 одсто дуга за стару девизну штедњу.
Минић је на друштвеној мрежи "Икс" навео да Република Српска и данас отплаћује задужења из доба СФРЈ.
"Након рата, кроз процесе консолидације, репрограма и отписа, Република Српска је преузела `стари` спољни дуг /обавезе настале до 2. априла 1992/ у износу од 1,1 милијарди КМ. До сада је отплаћено 960 милиона КМ и преостало је још 140 милиона", истакао је Минић.
Он је додао да су највеће обавезе према Паришком клубу повјерилаца и Свјетској банци.
Минић је навео да Република Српска отплаћује и стару девизну штедњу, односно девизна средства депонована код банака на територији Републике Српске до 31. децембра 1991. године, а дуг износи 774,9 милиона КМ.
"До сада је у складу са Законом о унутрашњем дугу Републике Српске верификовано укупно 681,2 милиона КМ старе девизне штедње, од чега је Република Српска отплатила 673,7 милиона КМ или 98,9 одсто дуга", нагласио је Минић.
