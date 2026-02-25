Logo
Минић: Отплаћено 87 одсто дуга СФРЈ и 98,9 одсто дуга за стару девизну штедњу

25.02.2026

21:17

Саво Минић
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић саопштио је да је до сада отплаћено 960 милиона КМ, или 87 одсто спољног дуга који је Република Српска преузела од бивше СФРЈ, као и 673,7 милиона КМ или 98,9 одсто дуга за стару девизну штедњу.

Минић је на друштвеној мрежи "Икс" навео да Република Српска и данас отплаћује задужења из доба СФРЈ.

Кошаркаши Партизана

Кошарка

Партизан пао 20. пут у Евролиги

"Након рата, кроз процесе консолидације, репрограма и отписа, Република Српска је преузела `стари` спољни дуг /обавезе настале до 2. априла 1992/ у износу од 1,1 милијарди КМ. До сада је отплаћено 960 милиона КМ и преостало је још 140 милиона", истакао је Минић.

Он је додао да су највеће обавезе према Паришком клубу повјерилаца и Свјетској банци.

Минић је навео да Република Српска отплаћује и стару девизну штедњу, односно девизна средства депонована код банака на територији Републике Српске до 31. децембра 1991. године, а дуг износи 774,9 милиона КМ.

глисер

Свијет

Пресретнут амерички брод, има убијених и рањених

"До сада је у складу са Законом о унутрашњем дугу Републике Српске верификовано укупно 681,2 милиона КМ старе девизне штедње, од чега је Република Српска отплатила 673,7 милиона КМ или 98,9 одсто дуга", нагласио је Минић.

