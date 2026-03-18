ИДФ извршио низ напада на командне центре у Техерану

Извор:
СРНА
18.03.2026
09:58
Коментари:0
Команда Одбрамбених снага Израела /ИДФ/ саопштила је да су ваздухопловне снаге завршиле низ удара на командне центре иранског режима у Техерану.
"ИДФ завршава талас удара усмјерених на командне центре иранског терористичког режима у Техерану", навела је команда у саопштењу на "Телеграму".
Из команде истичу да је израелска војска извршила напад на сједиште Револуционарне гарде Ирана, командни центар за лансирање балистичких ракета и логистички центар за унутрашњих безбједносних снага.
У саопштењу се додаје да је ИДФ је извршио ударе и на иранске системе противваздушне одбране.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму