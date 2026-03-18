Филмска отмица: Угурали га у шкоду и избацили, нико не зна ко је

18.03.2026
09:48
У београдском насељу Железник, у уторак увече, 17. марта, око 22 часа, одиграла се права драма која је дигла полицију на ноге.
Након вербалног сукоба са групом од 10 маскираних особа, дошло је до принудног увлачења једног младића у аутомобил, док се за идентитетом "отетог" и даље интензивно трага.
Главни актер инцидента, Немања Ђ. (34), који је од раније познат полицији и осуђиван, приведен је експресно у улици Лоле Рибара. Он је инспекторима испричао своју верзију догађаја која баца ново свјетло на хаос у Титовој улици.
Према његовим ријечима, он је са другом отишао да купи храну, а чим су изашли из возила, пришла им је група од десет младића са фантомкама и капуљачама.
Атмосфера је ескалирала након само једног питања: "За кога навијате?". Убрзо је дошло до кошкања, па су маскирани младићи почели да бјеже. Наводно, Немања и његов пријатељ су успјели да сустигну једног од младића из маскиране групе, насилно га убацили у аутомобил марке "шкода" и одвезли се у правцу Водоводске улице, гдје су га избацили из возила и нестали.
Иако је полиција брзо лоцирала Немању Ђ, младић који је био "отет" и даље је мистерија.
Није се јавио у полицијску станицу.
Нико није пријавио нестанак особе која одговара опису.
О цијелом случају обавијештено је Друго основно јавно тужилаштво у Београду, које је оцијенило да у радњама Немање Ђ. постоје елементи кривичног дјела противправно лишење слободе.
Запријећена казна затвора
Према Кривичном законику, за основни облик кривичног дјела противправно лишење слободе (члан 132), предвиђена је казна затвора до три године. С обзиром на то да је Немања Ђ. раније осуђиван, ова чињеница би могла да буде отежавајућа околност у даљем поступку, преноси Телеграф.
