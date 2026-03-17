Брутално насиље: Младићу палили лице бакљом због мајице

Извор:
Телеграф
17.03.2026
22:25
У београдском насељу Плави хоризонти данас око 14.30 часова догодио се стравичан инцидент у којем је тешко повређен младић Ф. М. (20).
Према сазнањима Телеграфа, напад се одиграо у улици Николаја Салтикова, наочиглед пролазника, на самом аутобуском стајалишту.
Петорица непознатих нападача, који су преко лица носили маске са натписом "Делије Север", пресрели су младића док је чекао превоз. Како пише Телеграф, повод за овај брутални пир била је мајица ФК Земун коју је младић носио на себи.
Хулигани су одмах насрнули на њега, задајући му бројне ударце песницама и ногама у пределу главе и тијела.
Након што су га оборили и претукли, нападачи су отишли корак даље у свом звјерском чину. Један од њих је упалио бакљу и њоме почео да пржи младића по лицу, наносећи му опекотине и тешке повреде.
Одмах након напада, петорка је утрчала у аутомобил и великом брзином побјегла са мјеста злочина.
Повријеђени Ф. М. је колима Хитне помоћи превезен у болницу, гдје му се указује помоћ и утврђује степен повреда. На лицу мјеста се налазе јаке снаге полиције које врше увиђај.
Полиција је покренула опсежну потрагу за возилом и нападачима, а провјеравају се и снимци са надзорних камера у околини како би се идентификовали починиоци.
