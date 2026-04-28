Лозничанин чији су иницијали У.М. (44) и мушкарац Д.К. (23) из околине Параћина ухапшени су због сумње да су прикупљали и ширили дјечију порнографију путем интернета, као и за полно узнемиравање малољетне особе.
Из Министарства унутрашњих послова (МУП) Србије саопштено је да је Лозничанин ухапшен због сумње да је путем интернета преузимао, чувао и дијелио материјал настао сексуалном експлоатацијом дјеце.
Мушкарац Д.К. осумњичен је да је у директном контакту са малољетницом захтијевао да му шаље своје експлицитне фотографије и видео-снимке, под пријетњом да ће објавити онлајн њене фотографије које има у посједу.
Претресом станова и других просторија ових лица, као и прегледом рачунарске опреме, пронађено је више електронских уређаја, на којима је ускладиштено више гигабајта мултимедијалног садржаја насталог сексуалном експлоатацијом дјеце.
Истовремено, МУП је учествовао у Европоловој акцији идентификације жртава, гдје је Радна група састављена од 34 стручњака Европола, Интерпола и 31 земље, међу којима и Србије, идентификовала 12 дјеце жртве сексуалне експлоатације.
У операцији су такође пронађена 204 скупа обавјештајних података, који су прослијеђени националним властима на даљу истрагу.
У саопштењу се наводи да кривична дјела сексуалне експлоатације дјеце у дигиталном окружењу остају један од приоритета у раду МУП Србије и тужилаштва, уз истовремено спровођење превентивних активности усмјерених на заштиту дјеце на интернету.
