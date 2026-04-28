Не отварајте ове мејлове! Један клик вас може скупо коштати

28.04.2026 12:01

Грађани Србије поново су се нашли на удару лажних мејлова који, под маском Пореске управе, покушавају да дођу до осјетљивих личних података.

Екипа Телеграф Бизниса имала је увид у један од ових мејлова, након чега смо одмах контактирали надлежне.

Иако на први поглед изгледа потпуно аутентично, користи званичне логотипе, фонтове и тон комуникације, пажљивим прегледом адресе пошиљаоца и приложених линкова постаје јасно да је ријеч о обмани.

Због озбиљности ситуације, Телеграф Бизнис се обратио Пореској управи која се огласила званичним упозорењем које вам преносимо у цијелости:

"Пореска управа Републике Србије већ се оглашавала о уоченим покушајима злоупотребе електронске поште, при чему се пошиљаоци лажно представљају као Пореска управа Републике Србије. Овакве поруке најчешће садрже наводна обавјештења у вези са повраћајем пореза, као што је случај у мејлу који сте прослиједили, у вези са плаћањем пореза, каматом, споредним пореским давањима или другим обавезама из надлежности Пореске управе, уз позив да се отвори прилог или поступи по датим инструкцијама.

Алмер Инајетовић

Хроника

Алмеру Инајетовићу и његовом помагачу одређен притвор

Истичемо да се званична електронска комуникација Пореске управе Републике Србије обавља искључиво путем имејл адреса које припадају домену @purs.gov.rs. У лажним порукама које су претходних дана пристизале грађанима примећено је да се, у пољу пошиљаоца, поред стварне имејл адресе пошиљаоца, приказује и лажна адреса наводно запосленог лица у Пореској управи, што може довести примаоце у заблуду.

Таква обавјештење нису валидна.

Сходно наведеном, Пореска управа упозорава грађане да буду посебно обазриви и да, у циљу заштите својих података, не отварају прилоге, не прате линкове и не достављају личне или финансијске податке путем сумњивих имејл порука - закључују из Пореске управе Републике Србије.

У случају да примите овакав мејл веома је важно сљедеће:

  • Провјерите мејл адресу пошиљаоца
  • Не отварајте прилоге
  • Не пратите сумњиве линкове
  • Не достављајте личне или финансијске податке

Прочитајте више

Ротација на поицијском аутомобилу.

Свијет

Пуцњава у Атини: Старац (89) ранио пет особа

1 ч

0
Алмер Инајетовић

Хроника

Алмеру Инајетовићу и његовом помагачу одређен притвор

1 ч

0
Она никада не окреће леђа: Жена рођена у овом знаку воли најискреније

Занимљивости

Она никада не окреће леђа: Жена рођена у овом знаку воли најискреније

1 ч

0
Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.

Наука и технологија

Популарна апликација више неће бити доступна на овим телефонима

1 ч

0

Више из рубрике

Мијења се пасош Србије

Србија

Мијења се пасош Србије

14 ч

0
Потпредсједник Владе Србије Ивица Дачић

Србија

"Мајка је у болници, тетка нас је напустила" Смртни случај у породици Ивице Дачића

15 ч

0
Анђела Михајловић, дјевојка нестала у Београду

Србија

Пронађена Анђела (37) која је нестала у Београду

16 ч

0
Још једна жртва стравичне несреће на аутпуту Рума - Шабац

Србија

Још једна жртва стравичне несреће на аутпуту Рума - Шабац

20 ч

0

Покушао убити полицајце, осуђен на седам година затвора

Сарадња Српске и Чешке: Почела медицинска обука за припаднике МУП-а и РУЦЗ

Домаћа прихрана за цвијеће: Од ње буја ''као лудо''

Предсједништво БиХ усвојило споразум о Јужној интерконекцији

Јелачи повећана казна за убиство Кисина, оптуженима 31 година затвора

