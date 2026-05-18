Истраживање показало: Шта се дешава у организму ако свакодневно конзумирамо бадеме

18.05.2026 21:10

Бадеми у кеси.
Фото: Irina Iriser/Pexels

Ново истраживање показало је да свакодневно уношење бадема у организам може да утиче на цријевне бактерије, метаболизам и осјећај ситости, али резултате треба тумачити опрезно јер је студија обухватила свега 15 одраслих особа са вишком килограма или гојазношћу.

Истраживачи су током двије одвојене четворонедјељне фазе упоређивали типичну западњачку исхрану са режимом у којем су испитаници сваког дана добијали 42,5 грама бадема, односно око једне шаке. Укупан број калорија био је сличан, па циљ није био мршављење, већ анализа тога како промјена врсте ужине утиче на организам.

Током периода са бадемима повећао се ниво бактерије Фаецалибацтериум прауснитзии, која производи бутират, једињење важно за здравље слузокоже дебелог цријева и контролу упалних процеса. Истовремено су поједини инфламаторни маркери, укључујући ТНФ-алфа и ИЛ-1β, били нижи него током стандардне исхране. Научници су забиљежили и повећање ГЛП-1, хормона повезаног са контролом шећера у крви и осјећајем ситости.

Послије уношења бадема повећао се и ниво 3-хидроксибутирата, кетона који настаје током разградње масти, што су аутори описали као благ ефекат сличан кетози, али не и стање какво изазива стриктна кето дијета.

Аутори наглашавају да бадеми јесу нутритивно вриједни, али и калорични, па резултати не значе да би их требало јести без ограничења. Такође истичу да су потребна много већа и дуготрајнија истраживања како би се потврдило да исти ефекти постоје и у широј популацији.

