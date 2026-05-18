Јутарње навике које помажу при скидању вишка килограма: Нема потребе за дијетама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Начин на који започињете дан има много већи утицај на тјелесну тежину него што многи мисле.
Првих неколико часова након буђења често одређују ниво енергије, апетит и избор хране током остатка дана, па управо јутарње рутине могу бити важан савезник у процесу мршављења.
Култура
На мрежама тврде да побједничка нумера с Евровизије подсјећа на пјесму србијанске групе из 1995.
Према писању портала ЕатингWелл, постоје четири једноставне навике које могу позитивно утицати на метаболизам, осјећај глади и контролу уноса хране.
Стручњаци данас све мање говоре о драстичним дијетама, а све више о свакодневним рутинама и животним навикама. Управо мале, али досљедне промјене често дају дугорочније резултате од строгих ограничења.
Нутриционисткиња Мелиса Митри објашњава да здраве јутарње навике стварају ефекат домина – једна добра одлука подстиче сљедећу, па тако цијели дан може кренути здравијим путем.
Ауто-мото
Кинези имају рјешење: Када вам пукне гума, неће вам требати дизалица
Један од најважнијих фактора за регулацију тјелесне тежине јесте довољно сна. Стручњаци препоручују између седам и девет часова квалитетног одмора, јер недостатак сна може појачати апетит и повећати жељу за калоричном храном.
Нутриционисткиња Менди Енрајт истиче да умор често доводи до лошијих избора хране, посебно повећане жеље за слаткишима и брзом храном.
Врло једноставна навика, попут испијања воде ујутро, може имати позитиван ефекат на организам. Мелиса Митри савјетује да се вода попије у првих пола часа након устајања, јер помаже хидратацији, подстиче варење и може смањити осјећај лажне глади.
Нутриционисткиња Бони Тауб-Дикс наводи да редован унос воде може помоћи у одржавању здраве тјелесне тежине, јер повећава осјећај ситости и смањује потребу за преједањем.
Србија
Преминуо отац Александра Нешовића Баје: Умро након трагичног губитка сина
Протеински доручак може помоћи да дуже останете сити и смањите жељу за грицкалицама током дана. Протеини утичу на хормоне глади и доприносе очувању мишићне масе, која је важна за потрошњу енергије.
Међу најбољим изборима за јутарњи оброк издвајају се:
Стручњаци препоручују и једноставне смутије са бобичастим воћем, грчким јогуртом и спанаћем као брз и хранљив доручак.
Друштво
Сутра промјенљиво облачно уз сунчане периоде и повремену кишу
Вјежбање ујутро може додатно подстаћи сагоријевање масти и побољшати контролу апетита. Истраживања показују да особе које редовно вјежбају ујутро често имају нижи индекс тјелесне масе и мањи обим струка.
Мршављење се ријетко заснива на једном великом потезу. Много чешће резултат долази кроз мале навике које се свакодневно понављају. Управо зато квалитетан сан, хидратација, добар доручак и јутарње кретање могу постати важна основа за здравији живот и стабилнију тјелесну тежину.
(Б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
5 ч0
Хроника
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Стил
5 ч0
Здравље
12 ч0
Здравље
12 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
20
01
19
59
19
58
19
47
19
41
Тренутно на програму