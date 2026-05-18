Јутарње навике које помажу при скидању вишка килограма: Нема потребе за дијетама

АТВ
18.05.2026 15:04

Човјек мјери обим струка помоћу метра.
Начин на који започињете дан има много већи утицај на тјелесну тежину него што многи мисле.

Првих неколико часова након буђења често одређују ниво енергије, апетит и избор хране током остатка дана, па управо јутарње рутине могу бити важан савезник у процесу мршављења.

Према писању портала ЕатингWелл, постоје четири једноставне навике које могу позитивно утицати на метаболизам, осјећај глади и контролу уноса хране.

Стручњаци данас све мање говоре о драстичним дијетама, а све више о свакодневним рутинама и животним навикама. Управо мале, али досљедне промјене често дају дугорочније резултате од строгих ограничења.

Нутриционисткиња Мелиса Митри објашњава да здраве јутарње навике стварају ефекат домина – једна добра одлука подстиче сљедећу, па тако цијели дан може кренути здравијим путем.

Квалитетан сан је основа

Један од најважнијих фактора за регулацију тјелесне тежине јесте довољно сна. Стручњаци препоручују између седам и девет часова квалитетног одмора, јер недостатак сна може појачати апетит и повећати жељу за калоричном храном.

Нутриционисткиња Менди Енрајт истиче да умор често доводи до лошијих избора хране, посебно повећане жеље за слаткишима и брзом храном.

Чаша воде одмах након буђења

Врло једноставна навика, попут испијања воде ујутро, може имати позитиван ефекат на организам. Мелиса Митри савјетује да се вода попије у првих пола часа након устајања, јер помаже хидратацији, подстиче варење и може смањити осјећај лажне глади.

Нутриционисткиња Бони Тауб-Дикс наводи да редован унос воде може помоћи у одржавању здраве тјелесне тежине, јер повећава осјећај ситости и смањује потребу за преједањем.

Доручак богат протеинима

Протеински доручак може помоћи да дуже останете сити и смањите жељу за грицкалицама током дана. Протеини утичу на хормоне глади и доприносе очувању мишићне масе, која је важна за потрошњу енергије.

Међу најбољим изборима за јутарњи оброк издвајају се:

  • јаја
  • грчки јогурт
  • млади сир
  • кефир
  • орашасти плодови
  • махунарке

Стручњаци препоручују и једноставне смутије са бобичастим воћем, грчким јогуртом и спанаћем као брз и хранљив доручак.

Јутарња физичка активност

Вјежбање ујутро може додатно подстаћи сагоријевање масти и побољшати контролу апетита. Истраживања показују да особе које редовно вјежбају ујутро често имају нижи индекс тјелесне масе и мањи обим струка.

Мршављење се ријетко заснива на једном великом потезу. Много чешће резултат долази кроз мале навике које се свакодневно понављају. Управо зато квалитетан сан, хидратација, добар доручак и јутарње кретање могу постати важна основа за здравији живот и стабилнију тјелесну тежину.

