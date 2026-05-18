Лавров: Брисел не дозвољава рјешавање сукоба у Украјини

АТВ
18.05.2026 14:39

Сергеј Лавров Русија
Фото: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

ЕУ не жели да дозволи провођење америчких планова за рјешавање сукоба у Украјини, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Европски радикали, неолиберали и неонацисти, искрено говорећи, заједно са режимом /украјинског предсједника Владимира/ Зеленског, у позицији су да спријече провођење планова за нагодбу које формулишу САД", рекао је Лавров на конференцији за новинаре.

Он је истакао да Русија није видјела нове приједлоге у вези са рјешавањем сукоба између Ирана и САД.

"Читао сам да се таква врста преписке одвија између САД и Ирана преко пакистанских посредника или неких других канала. Не могу да потврдим истинитост те информације. Нисмо видјели било какве предлоге. Не покушавамо да се увучемо у тај преговарачки процес. Желимо му успјех", навео је шеф руске дипломатије, преноси Срна.

Лавров је додао да ће Русија подржати сва рјешења око којих се договоре САД и Иран.

