Лавров: Брисел не дозвољава рјешавање сукоба у Украјини

Аутор:АТВ
Коментари:0
ЕУ не жели да дозволи провођење америчких планова за рјешавање сукоба у Украјини, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Европски радикали, неолиберали и неонацисти, искрено говорећи, заједно са режимом /украјинског предсједника Владимира/ Зеленског, у позицији су да спријече провођење планова за нагодбу које формулишу САД", рекао је Лавров на конференцији за новинаре.
Он је истакао да Русија није видјела нове приједлоге у вези са рјешавањем сукоба између Ирана и САД.
"Читао сам да се таква врста преписке одвија између САД и Ирана преко пакистанских посредника или неких других канала. Не могу да потврдим истинитост те информације. Нисмо видјели било какве предлоге. Не покушавамо да се увучемо у тај преговарачки процес. Желимо му успјех", навео је шеф руске дипломатије, преноси Срна.
Лавров је додао да ће Русија подржати сва рјешења око којих се договоре САД и Иран.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
08
20
01
19
59
19
58
19
47
Тренутно на програму