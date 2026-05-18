Дизел у Њемачкој јефтинији од бензина први пут од почетка марта

Цена дизела на немачким бензинским пумпама пала је испод цене од 10 евра први пут од почетка марта, саопштило је у недјељу аутомобилско удружење АДАЦ.
АДАЦ је у суботу израчунао просек за цијелу земљу од 1,990 евра (2,314 долара) по литру дизела, што је око пола цента јефтиније од цијене од 1,994 евра за Е10.
Дизел је био 0,009 центи јефтинији него у петак, док је цијена Е10 остала непромијењена, пише ДПА.
Почетком априла - када су цијене горива достигле врхунац због рата у Ирану - литар дизела је био преко 0,25 евра скупљи од Е10, иако се у Њемачкој опорезује по нижој стопи.
Влада је привремено смањила акцизе на гориво за 0,167 центи по литру како би олакшала возачима.
Дизел је осјетљивији на цијене у Њемачкој, јер земља мора да увози дио својих залиха. То је довело до бржег раста цијена дизела 2022. године на почетку рата у Украјини, када је мјесецима остао скупљи од Е10.
До руске инвазије на Украјину и накнадних западних санкција, Њемачка је имала користи од релативно јефтиног увоза руског дизела.
У Њемачкој је потрошња дизела већа него потрошња бензина, због чињенице да камиони обично користе дизел. Аутомобили са бензинским погоном су чешћи међу приватним возачима.
(б92)
