Објављени снимци привођења Кристијана Алексића, осумњичен за убиство Луке (19)

18.05.2026 12:48

Фото: Facebook / DalmacijaDanas

У јавности су објављени први снимци и фотографије привођења Кристијана Алексића, осумњиченог за убиство 19-годишњег достављача пице Луке М. у Дрнишу.

На снимцима се види како полиција Алексића, везаних руку на леђима, под јаким обезбјеђењем спроводи у полицијски комби, након чега је превезен у полицију у Шибенику ради даљег поступања, преносе хрватски медији.

Полиција га савладала током ноћне акције

Хрватска полиција раније је саопштила да је Алексић ухапшен током велике потраге у којој су учествовали специјалци, пси трагачи, дронови и хеликоптер.

Према званичним информацијама, полицајци су осумњиченог примијетили око 2.30 часова на прилазу Дрнишу, након чега је услиједила акција хапшења.

„Брзом реакцијом полицијских службеника осумњичени је савладан уз употребу средстава принуде, односно физичке снаге и средстава за везивање“, саопштила је полиција, а пише Индекс.

Код Алексића су, како наводе истражиоци, пронађени ватрено оружје и нож са оштрицом дугом 20 центиметара.

Појавили се и нови детаљи о хапшењу

Медији у Хрватској објавили су и незваничне детаље према којима је Алексић наводно током бјекства покушавао да завара полицијске псе тако што је иза себе посипао бибер.

Поједини медији тврде и да је ухапшен без одјеће, али полиција те информације није званично потврдила.

Према незваничним информацијама, лоциран је помоћу дрона у близини своје куће, након више од 24 часа скривања.

Министар: „Полиција је радила свој посао“

Поводом хапшења огласио се и хрватски министар унутрашњих послова Давор Божиновић, који је поручио да је полиција раније поступала против Алексића и одузимала му илегално оружје.

„Та особа је због првог убиства била ухапшена и осуђена. Полиција је поступала и касније, прије три године пронађено је илегално оружје и поднесена пријава“, рекао је Божиновић.

Дрниш и даље у шоку

Подсјетимо, Кристијан Алексић осумњичен је да је у суботу око 23 часа на тераси своје куће убио 19-годишњег достављача пице.

Због трагедије Дрниш је данима био под полицијском опсадом, а школе и вртићи остали су затворени и након хапшења осумњиченог.

Према ријечима грађана, Алексић је годинама изазивао страх међу становницима града, а многи тврде да су очекивали да ће се овакав инцидент догодити.

