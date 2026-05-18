Ухапшен бивши дечко Катарине Грујић: Пијан прошао кроз црвено свјетло и усмртио човјека?

Подгоричанин Коста Обрадовић (34) ухапшен је због сумње да је пијан аутомобилом прошао кроз црвено свјетло на семафору и изазвао саобраћајну несрећу у којој је страдао В. П. (57).
Тај педесетседмогодишњак страдао је у суботу ујутро, око 6.50 сати, у удесу у подгоричкој Московској улици, пишу Вијести.
Из Управе полиције "Вијестима" је одговорено да су службеници Одјељења безбједности Подгорица, након предузетих службених мјера и радњи, у координацији и по налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Подгорици, лишили слободе Обрадовића.
"Због сумње да је починило кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја, на штету лица В.П., које је том приликом смртно страдало од посљедица задобијених повреда", казали су из Управе полиције.
Из те институције потврдили су листу да је Обрадовић у алкохолисаном стању изазвао удес.
"До саобраћајне незгоде је, како се сумња, дошло у Московској улици у Подгорици, у раним јутарњим часовима, гдје је дошло до контакта између возила марке 'шкода', подгоричких регистарских ознака, којим је управљао М. Л. (40), и возила марке 'БМW', такође подгоричких регистарских ознака, којим је управљао К. О. (34), при чему се сумња да је возач возила 'БМW' приликом уласка у раскрсницу прошао на знак црвеног свјетла на семафору, након чега је дошло до контакта са такси возилом марке 'шкода'", казали су из УП.
Појаснили су и да је урађен увиђај на лицу мјеста након што им је пријављен удес.
"А по налогу надлежног државног тужиоца наложено је предузимање даљих мјера и радњи ради утврђивања свих околности настанка саобраћајне незгоде. Такође, спроведеним алкотестирањем код возача К. О. утврђено је присуство алкохола у организму у концентрацији од 1,4 г/кг", навели су.
Из те безбједносне институције додали су да се у тренутку несреће у "шкоди", на мјесту сувозача, налазио В. П. који је усљед задобијених повреда преминуо на лицу мјеста.
Осумњичени Обрадовић јуче је приведен државном тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Подгорици на даљу надлежност.
Ово није први пут да се Коста Обрадовић налази у центру правосудног скандала. Он је раније пријетио дјевојци објављивањем експлицитног снимка.
- Сумња се да је осумњичени 27. новембра 2025. године, у хотелском објекту у Подгорици, према оштећеној Н. Ђ. предузео радње нарушавања полног интегритета оштећене противно њеној вољи, те да јој је након тога упутио пријетње објављивањем снимка са сексуално експлицитним садржајем - саопштено је из Основног државног тужилаштва у Подгорици.
Тужилаштво је тада истакло да се ради о вишеструко осуђиваном лицу.
Његов досије укључује и правоснажну казну од двије године и 10 мјесеци затвора, коју је добио након што је откривено да је приликом брачне посјете у затвору покушао да се види са женом која му заправо није била супруга.
Он је и бивши момак пјевачице Катарине Грујић, која је сада је у браку са фудбалером Марком Гобељићем.
