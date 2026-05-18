Нови снимак инцидента у Сплиту: Путници снимили тренутак када је авион склизнуо са писте

Аутор:АТВ
Коментари:0
На друштвеним мрежама појавио се нови снимак из путничке кабине авиона Кроација ерлајнса који је у суботу током полетања из Сплита за Франкфурт скренуо са писте и завршио на травнатој површини. У инциденту није било повређених, а Агенција за истрагу несрећа покренула је истрагу.
Главни истражилац ваздухопловних несрећа Дарко Петрин рекао је да је истрага на самом почетку и да се спроводе опсежне техничке анализе како би се утврдио узрок. „Из разлога који су још увијек непознати, авион је скренуо улијево током полетања, затим је напустио асфалтни дио писте и завршио на травнатој површини. Узрок заношења тек треба да се утврди“, рекао је Петрин.
Он је потврдио да је увиђај на лицу мјеста завршен, али да су кључни истражни кораци, укључујући анализу података из такозваних црних кутија, још увијек у току. Снимач података лета (FDR) и снимач гласа у пилотској кабини (CVR) су већ заплијењени и обрађују се. Очекује се да ће узрок инцидента бити познат за неколико мјесеци.
Петрин је нагласио да нико од путника или чланова посаде није повређен. Авион Ербас А220-300 је претрпео минималну штету, наиме на предњем дијелу стајног трапа и мању штету на лијевом мотору.
WATCH: A passenger onboard Croatia Airlines A220-300 captured the moment the aircraft veered off the runway during its takeoff roll at Split Airport.— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) May 18, 2026
📹: Neven Brnjas pic.twitter.com/6DL7Tw5lyY
Према његовим ријечима, разговори са посадом биће обављени у наредним данима, а у истрагу ће бити укључени произвођач авиона и друге стручне институције како би се прикупили сви релевантни подаци.
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
6 ч0
Регион
7 ч0
Регион
16 ч0
Регион
18 ч1
Најновије
14
09
14
06
13
58
13
56
13
55
Тренутно на програму