Ухапшено лице из Челинца по потјерници Суда БиХ

Полиција у Бањалуци ухапсила је лице из Челинца чији су иницијали А.Ц. за којим је по наредби Суда БиХ расписана централна потјерница.
Хапшење је извршено јуче, а ово лице ће данас бити спроведено у Суд БиХ, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
У саопштењу се наводи да су припадници Полицијске управе Бањалука ухапсили и четири возача јер су, управљајући возилима под дејством алкохола, учествовали у саобраћајним незгодама.
Полиција је јуче у Прњавору ухапсила лице чији су иницијали Д.В. из Прњавора, јер је управљајући путничким возилом учествовало у саобраћајној незгоди, а код овог лица утврђено је присуство 2,09 промила алкохола у организму, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Лице чији су иницијнали З.М. из Прњавора ухапшено је у суботу у Бањалуци јер је, управљајући путничким возилом, учествовало у саобраћајној незгоди, а испитивањем утврђено је присуство од 1,97 промила алкохола у организму.
Полиција је 15. маја у Бањалуци ухапсила лица чији су иницијали Г.Р. и М.М. оба из Бањалуке, јер су управљајући путничким возилима учествовали у саобраћајним незгодама.
Код лица Г.Р. утврђено је присуство од 2,23, а код лица М.М. 1,93 промила алкохола у организму.
Припадници Полицијске управе Бањалука извршили су увиђаје на лицу мјеста саобраћајних незгода, а након документовања предмета против ових возача ће бити покренути прекршајни поступци, преноси Срна.
